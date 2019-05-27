تكنولوجيا: Nvidia كشفت عن أجهزة الحاسب المحمول RTX Studio بسعر يبدأ من 1599 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Nvidia عن الإصدارات الجديدة من أجهزة الحاسب المحمول التي تستهدف المصممين ومبدعي المحتوى RTX Studio، والتي تأتي لاحقاً بسعر يبدأ من 1599 دولار.

قدمت إنفيديا اليوم الكثير من الإعلانات خلال فعاليات مؤتمر Computex للعام 2019، وأجهزة حاسب RTX Studio المحمولة هي واحدة من الإعلانات التي جاءت من إنفيديا اليوم، والتي تضم برمجيات APIs، وSDK إلى جانب محرك إنفيديا لكرت الشاشة RTX، لدعم أعلى آداء في البرمجيات الإبداعية.

ولقد أختبرت أجهزة إنفيديا RTX Studio الإبداعية في تطبيقات Adobe، و Epic، وAutodesk، و Unity إلى جانب تطبيق التصميم Blackmagic، كما يمكن للمطوريين الإستفادة من برنامج CUDA-X AI لإنجاز مهام محددة في التصميم، مثل رفع جودة الصور، أو مطابقة ألوان محتوى الفيديو.

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ولقد أعلنت 7 من الشركات المصنعة للحاسب عن 17 جهاز بعلامة RTX Studio، حيث تقدم هذه الأجهزة كلاً من Acer و Asus و Dell و Gigabyte و HP و MSI و Razer، كما تأتي هذه الأجهزة بإختيارات في كرت الشاشة بين RTX 2080، و2070، و 2060 إلى جانب Quadro 5000 و 4000 و3000 المخصصة للأجهزة الإحترافية.

ولقد أكدت Nvidia على إختبار أجهزة RTX Studio مع رقاقة معالج Core i7 وكرت شاشة RTX 2080 Max-Q، حيث سجل آداء يتخطى جهاز MacBook Pro المميز مع معالج Core i9 و Radeon Pro Vega 20، ومن المقرر أن يتوفر جهاز الحاسب المحمول RTX Studio بسعر يبدأ من 1599 دولار في شهر يونيو.

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