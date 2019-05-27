بعض ملاك الهاتف OnePlus 7 Pro يعانون من مشكلة اللمسات الوهمية

فاطمة أيت طالب - دبي - OnePlus 7 Pro هو واحد من أحدث الهواتف الذكية الرائدة التي وصلت إلى السوق حديثًا، وكما إعتدنا دائمًا مع أي هاتف ذكي جديد يصل إلى السوق، فهذا الهاتف الرائد الأحدث من شركة OnePlus لا يخلو بدوره من بعض المشاكل.

ووفقا لبعض المستخدمين، فهم يبلغون عن ظهور لمسات وهمية على هواتف OnePlus 7 Pro الخاصة بهم. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الظاهرة تظهر بشكل واضح أثناء تشغيل تطبيق CPU-Z، ولكنها تحدث كذلك أثناء تشغيل تطبيقات أخرى أيضًا. هذه المشكلة تشبه يد خفية تلمس أجزاء معينة من الشاشة.

هذا أمر مزعج للغاية، ولكن أعلنت شركة OnePlus أنها تحقق في المشكلة، وقامت بحث الأشخاص الذين يرون هذه المشكلة على إبلاغ الشركة عن هذه المشكلة على الفور عبر تطبيق OnePlus Community أو قسم الملاحظات في منتدياتها. إذا أرسل المزيد من الأشخاص تقارير عن هذه المشكلة، فينبغي أن يكون من السهل على الشركة إيجاد طريقة لإعادة إنتاج المشكلة وبالتالي الوصول إلى السبب من أجل إصلاحها.

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