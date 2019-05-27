جهود آبل التالية في مجال الصحة قد تتمحور حول مراقبة الربو

فاطمة أيت طالب - دبي - آبل مهتمة جدًا بالصحة، وهذا يبدو واضحًا للجميع. قامت الشركة بتضمين العديد من الميزات المتعلقة بالصحة واللياقة البدنية في ساعتها الذكية Apple Watch، كما قامت بشراء العديد من الشركات التي تقوم بصناعة المنتجات الصحية. في الواقع، يبدو أن جهود آبل التالية في مجال الصحة ستتمحور حول مراقبة الربو.

ووفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من CNBC، فيبدو أن شركة آبل قامت بالإستحواذ على شركة تدعى Tueo Health متخصصة في إبتكار أدوات تراقب الربو عند الأطفال. ومع ذلك، فإن الأمر المثير للإهتمام هو أن هذه المراقبة تتم من خلال تطبيق للهاتف الذكي بالإضافة إلى العديد من مجسات التنفس المتوفرة تجاريًا، مما يجعلها تكنولوجيا متاحة وليست ملكية خاصة.

رفضت شركة آبل التعليق على التقرير، على الرغم من أننا كنا نتوقع حدوث ذلك بالفعل. وفي حالة إذا كانت شركة آبل قد قامت فعلاً بالإستحواذ على شركة Tueo Health، فيبقى أن نرى كيف تخطط شركة آبل لدمج هذه التقنية في منتجاتها المستقبلية. لقد سمعنا أن لدى شركة آبل خطط كبيرة جدًا للساعة الذكية Apple Watch الخاصة بها، وقد تردد أن الشركة تعمل منذ عدة سنوات على تطوير طريقة غير جراحية لقياس مستويات الجلوكوز في الدم، وهي الميزة التي ستكون مثالية لمرضى السكري الذين يحتاجون إلى التأكد من أن مستويات الجلوكوز ليست عالية جدًا.

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لم تجد هذه التقنية طريقها إلى Apple Watch حتى الآن، ولكنها ستكون ميزة رائدة إذا فعلت ذلك. وتجدر الإشارة إلى أن الساعة الذكية Apple Watch ساهمت في إنقاذ العديد من الأرواح بعدما نبهت مرتديها إلى مشاكل محتملة في القلب.