هذه هي جميع ميزات OnePlus 7 Pro التي ستشق طريقها لهواتف OnePlus القديمة

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة OnePlus عن الهاتف OnePlus 7 Pro قبل أسبوعين، ومعه جلبت الشركة بعض الميزات الجديدة مثل Zen Mode و Screen Recorder و Fnatic Mode. قبل بضعة أيام، أكدت لنا الشركة أنها ستقوم بإصدار الميزتين Zen Mode و Screen Recorder لهواتفها الذكية القديمة، بما في ذلك OnePlus 5 و OnePlus 5T و OnePlus 6 و OnePlus 6T. والآن، قامت شركة OnePlus بنشر قائمة بميزات OnePlus 7 Pro التي ستشق طريقها إلى هواتفها الذكية القديمة المذكورة آنفًا. وفيما يلي ميزات OnePlus 7 Pro التي ستشق طريقها إلى كل من OnePlus 5 و OnePlus 5T و OnePlus 6 و OnePlus 6T.

Fnatic Mode

Zen Mode

Screen Recorder

Quick Reply in landscape

DC dimming

RAM Boost

تعمل شركة OnePlus على ميزة DC Dimming منذ الشهر الماضي، وقالت أنها ستأتي إلى الهاتفين OnePlus 6 و OnePlus 6T من خلال تحديث تجريبي. وقالت الشركة أيضًا أنها ستقوم بإصدارها للهاتفين OnePlus 5 و OnePlus 5T بعد إطلاقها لهواتفها الذكية التي أصدرتها في العام 2018.

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بالإضافة إلى هذه الميزات، فقد أكدت لنا شركة OnePlus أيضًا أنها ستقوم بجلب تحديث Android Q إلى الهاتفين OnePlus 5 و OnePlus 5T، ولكنها لم تكشف لنا عن الإطار الزمني الذي ستقوم فيه بإطلاق هذا التحديث، ولكن هذا أمر يمكننا تفهمه حاليًا.