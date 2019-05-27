الهاتف Asus ZenFone Max Pro M1 يبدأ بتلقي تحديث Android 9 Pie على الصعيد العالمي

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة Asus بإصدار تحديث Android 9 Pie للهاتف Asus ZenFone Max Pro M1 في الشهر الماضي، ولكن هذا التحديث كان متوفرًا فقط للنسخة التي تحمل الإسم الرمزي ZB601KL من الهاتف. أما وقد قلنا ذلك، فقد قررت شركة Asus الآن إصدار تحديث Android 9 Pie على الصعيد العالمي لجميع وحدات Asus ZenFone Max Pro M1 التي تحمل الإسم الرمزي ZB602KL.

هذا التحدث الجديد يحمل البنية رقم 16.2017.1905.053 ويبلغ حجمه 1.5GB. وبغض النظر عن الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في هذا الإصدار الأحدث من نظام الأندرويد، فهذا التحديث يجلب معه كذلك الإصلاحات الأمنية لشهر مايو، ويقوم بإصلاح مشكلة ذات صلة بخيار رسوميات الـ HD في لعبة PUBG Mobile وإنتظار المكالمات.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

Advertisements

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.