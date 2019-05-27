شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتحقق من عدم وجود كاميرات خفية بالغرف المُستأجرة في الفنادق أثناء السفر؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نيرة الشريف- عربي بوست

عندما نستأجر مكاناً، مثل فندق أو منزل أو غرفة في منزل لقضاء العطلات والإقامة في أثناء فترة السفر، لا نتوقع عادةً أن يراقبنا أحد، ونتوقع أن تكون مساحة الاستئجار خاصة بنا، حتى نتمكن من ممارسة حريتنا وحياتنا الشخصية المعتادة على انفراد.

يمكننا نزع ملابسنا دون قلق، ونمارس حياتنا الطبيعية دون أن يتلصص علينا أحد.

كل هذا قد لا تحصل عليه إذا كانت هناك كاميرات خفية في مناطق مثل الحمامات وغرف النوم.

علينا مواجهة الأمر، في كل ما حولنا يوجد قدر ليس بقليل من فقدان الأمان والخصوصية، لهذا السبب نقوم بإغلاق أبوابنا في الليل، ولا نريد أن نمشي بمفردنا في زقاق مظلم.

المسوّغ الوحيد لوجود الكاميرات هو أن تكون كاميرات أمنية لحماية الممتلكات وتوفير الأمان على السطح الخارجي للمباني؛ وبخلاف هذا الغرض لا يُفترض أن يُسمح بوجود الكاميرات.

وقد ظهرت تقارير عدة من المسافرين على موقع Airbnb، وهو موقع يتيح للأشخاص تأجير واستئجار أماكن سكن في أثناء السفر، عن وجود كاميرات خفية على مدار السنوات القليلة الماضية.

فإذا كنت قلقاً من قيام شخص ما بتصويرك بغرفتك المُستأجرة في أثناء السفر، فإليك بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها للتأكد من أن مساحة الاستئجار الخاصة بك ليست تحت المراقبة.

هل وضع كاميرات خفية بالغرف غير قانوني؟

تختلف القوانين المتعلقة بالكاميرات الخفية من بلد إلى آخر، لذلك ستحتاج مراجعة القوانين المحلية، لمعرفة التفاصيل في المكان الذي تقيم به.

يتعلق الأمر عادةً بمدى خصوصية المكان الذي توجد فيه الكاميرات الخفية، فهناك بعض المساحات التي تتوقع أن تكون خاصة، مثل الحمامات، وغرف ارتداء الملابس، وغرف الفنادق وغرف تبديل الملابس، فكاميرات المراقبة الموضوعة في مثل هذه المناطق غير قانونية.

ومع ذلك، إذا أبلغتك علامةٌ أنك تحت المراقبة بمكان ما، مثل خارج منطقة خلع الملابس في متجر، حيث توجد كاميرات لتثبيط السرقة، فإن الكاميرات عادة ما تكون قانونية.

وفي الأماكن غير الخاصة، مثل مراكز التسوق أو أحد شوارع المدينة، تكون الكاميرات قانونية، سواء كانت مخفية أو لا.

لكن البعض لا يمتثل للقانون، لذلك فإن الأمر متروك لك لأن تظل متيقظاً لحماية خصوصيتك.

خطوات التحقق من عدم وجود كاميرا مخفية

يمكنك التحقق من وجود كاميرات خفية في غرفتك المُستأجرة، من خلال عدّة طرق وخطوات بسيطة، وهي:

1- ابحث عن أي أدوات لا تبدو طبيعية

عثر زوجان في تورةنتو على كاميرا خفية، لأنهما لاحظا وجود شيء ما حول المنبه في غرفتهما، كان متصلاً بسلك يشبه شاحن الهاتف، وهذا دفع الزوجين إلى مزيد من التحقيق.

كاشفات الدخان هي مكان آخر معروف لتخبئة الكاميرات، لذا تحقَّق منها إذا كانت غير طبيعية بأي شكل من الأشكال.

إذا لاحظت شيئاً مختلفاً حول جهاز تقني في غرفتك، فقم بفحص الجهاز وإزالة دعم البطارية.

على سبيل المثال، ربما ترى الأداة تحتوي على شاحن مختلف أو فتحة كاميرا أو نوع مختلف من البطارية أو ضوء لا ينتمي إلى الجهاز نفسه، إذا كنت ترى أي تقنية ذات مظهر غريب، يمكنك البحث عن العلامة التجارية ورقم الطراز عبر الإنترنت، لمعرفة ما إذا كانت هذه الأداة هي كاميرا خفية.

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2- البحث عن عدسة الكاميرا

تأتي الكاميرات الخفية داخل أشياء صغيرة مثل الأقلام، ومكبرات صوت Bluetooth، والقلائد.

هناك أيضاً كاميرات صغيرة قائمة بذاتها بحجم 1 بوصة أو أصغر، والتي بإمكان الناس إخفاؤها في الديكور العادي مثل أباجورة المصباح وإطارات الصور ونباتات المنزل والستائر.

ابحث عن أي ثقوب، حيث بإمكان شخص ما وضع كاميرا صغيرة، أيضاً أطفِئ جميع الأنوار الموجودة في الغرفة، واستعِن بكشاف هاتفك للبحث عن عدسة الكاميرا، يجب أن تعكس العدسة الضوء، وهو ما يسهل اكتشافها.

3- استمِع إلى أي صوت غامض

استمِع إلى صوت غامض أو نقر ضوضاء لاكتشاف جهاز تسجيل.

تم تصميم الكاميرات الخفية لتكون منفصلة بقدر الإمكان، لكن كثيراً منها سيصدر صوتاً خفيفاً في أثناء العمل.

عندما تكون منطقة المراقبة المشتبه فيها هادئة قدر الإمكان، تجوَّل ببطء للاستماع إلى أي ضجيج صاخب أو طفيف قد ينبعث من كاميرا خفية.

حاوِل البحث بالغرفة في وقت متأخر من الليل، لتقليل الصوت المحيط بالغرفة، هذا سيجعل عزل وتحديد موقع أي ضوضاء أسهل بكثير.

4- تحقَّق من الأدراج والخزائن والفتحات

أحياناً يُخفي الأشخاص أجهزة التسجيل بأماكن التخزين، ففي إحدى التجارب السابقة عُثر على هاتف محمول يُسجل بالحمام تحت المغسلة.

على سبيل المثال، افحص مناطق مثل أرفف الكتب وخزائن الملابس والخزائن عموماً، خاصةً إذا كانت تلك المناطق تكشف غرفة نومك أو حمامك.

5- استخدام الماسح الضوئي/ماسحات الترددات اللاسلكية

إذا كنت حقاً راغباً في منع الأجهزة المخفية من غزو خصوصيتك، فيمكنك الاستثمار في جهاز الكشف عن الأجهزة المخفية.

ستقوم الكاميرات التي تستخدم Bluetooth أو Wi-Fi بإرسال أو استقبال البيانات بإصدار إشارة RF.

يمكنك شراء كاشف إشارة ،RF لالتقاط تلك الإشارات ثم تحديد موقع الكاميرا الخفية.

وكاشف إشارة RF يمكنه العثور على كاميرات صغيرة مخفية وكاميرات IP لا سلكية وأنواع أخرى من الكاميرات وأجهزة التسجيل.

يتراوح ثمنه بين 20 دولاراً وما يزيد على 300 دولار، ويعتمد هذا على الميزات والجودة.

لا يوجد جهاز RF يعثر على الكاميرات الخفية بنسبة 100%، فإذا كانت الكاميرا تسجّل البيانات دون إرسالها، فلن يلتقطها كاشف التردد اللاسلكي.

6- طرق تقنية أخرى

يمكنك أيضاً تثبيت تطبيقات معينة على هاتفك يمكنها البحث عن الكاميرات الخفية، قد لا تكون هذه التطبيقات، مثل Hidden Camera Detector ،Hidden Spy Camera Detector ،Radarbot بدقة الماسح الضوئي اللاسلكي نفسها، ولكن يمكنك تجربة هذه التطبيقات بأقل من 5 دولارات.

وبالإضافة إلى المسح الضوئي للكاميرا باستخدام ماسح ضوئي RF أو تطبيق ما، يمكنك أيضاً فحص شبكة Wi-Fi؛ بحثاً عن أي كاميرات متصلة بالإنترنت، تتيح لك تطبيقات مثل Fing أو iNet معرفة الأجهزة المتصلة بشبكة الإنترنت.

ماذا تفعل إذا وجدت كاميرا خفية؟

إذا أسفر بحثك عن أجهزة التسجيل في غرفتك المُستأجرة عن وجود كاميرات خفية بالفعل، فهناك بضع خطوات يجب اتخاذها فوراً:

1- اتصِل بالشرطة المحلية، حتى يتمكنوا من التحقيق.

2- أخطِر موقع Airbnb بالحادث كاملاً، فوضع جهاز مراقبة على شخص ما في منطقة مثل غرفة النوم أو الحمام، يتعارض مع قواعد Airbnb، حتى تساعد في منع حدوث ذلك لأشخاص آخرين.