شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد سيطرته على عالم الفيديو.. TikTok يقتحم عالم الهواتف الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع تطبيق TikTok أن يحقق شعبية كبيرة فى مجال الفيديو، إلا أن تقريرا صادرا مؤخرا زعم أن مطور التطبيق يسعى لتطوير هاتف ذكى.

وبحسب تقرير صادر عن فاينانشيال تايمز فزعمت مصادر الصناعة أن مالك TikTok، يقوم حاليًا بتطوير هاتفه الذكى الخاص، والذى سيصل مثبتًا مسبقًا مع مجموعة تطبيقات الشركة التى تشمل أيضًا منصة تجميع المحتوى Top Buzz ومنصة News Republic، إضافة إلى تطبيق TikTok بالطبع.

وعلى ما يبدو أن الهاتف الذكى الذى سيتم تطويره قد تم الحصول عليه فى وقت سابق من هذا العام من علامة Smartisan الصينية للهواتف الذكية، لكن لم يتم الكشف عن تفاصيل التصميم والمواصفات بعد، ولكن من المرجح أن يركز الجهاز على شريحة الميزانية المنخفضة والمستخدمين المراهقين، خاصة أن TikTok هو الأكثر شعبية فى أسواق مثل الهند والصين، حيث الأجهزة الأرخص هى الأكثر مبيعا.