شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سرعة هواتف أندرويد تزيد 20% بحلول 2020 .. أعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطور شركة Arm حاليا رقائق لشركات مثلQualcomm و MediaTek، لديها إمكانيات عالية قادرة على تسريع أداء هواتف الأندرويد التى سيتم طرحها عام 2020 بنسبة كبيرة.

وتقوم بعض الشركات، مثل Apple ، بترخيص مجموعة تعليمات الرقاقة فقط، وهى الواجهة التى يستخدمها البرنامج للسيطرة على الشريحة، وآخرون يرخصون تصاميم وحدة المعالجة المركزية كاملة، ويجمع المرخصون بين الرقاقات ومكونات أخر ، مثل وحدة معالجة الرسومات Mali-G77 الجديدة من Arm ، فى حزمة واحدة تسمى system on a chip.

ووفقا لموقع cnet الأمريكى يقول رينيه هاس، رئيس مجموعة تراخيص الملكية الفكرية فى Arm ، إن زيادة أداء شريحة A77 الجديدة مقارنة بشرائح اليوم، المعروفة باسم A76s ، تتطلب طاقة أكبر من بطارية هاتفك.

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والأداء الأفضل مهم للاستفادة بشكل أكبر من الهواتف، إذ تتيح السرعة الاستفادة من ميزات جديدة، مثل تعديل الفيديو وغيرها من الأمور التى أصبح المستخدم يقوم بها عبر الهاتف مباشرة.

ويمكن لصانعى الرقاقات المختلفين اختيار زيادة الأداء من خلال ميزات مخصصة لـ AI وكميات أكبر من ذاكرة التخزين المؤقت للوصول إلى البيانات بسرعة عالية، وكل هذا يجعل الرقائق أكبر وأكثر تكلفة، لذلك يتخذ صانعو الرقائق قرارات مختلفة حول أفضل الخيارات لمنتجاتهم.