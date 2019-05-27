شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الروبوتات بديل لنقص العاملين فى حقول أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت حالة عدم اليقين من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي انخفاضًا في عدد العمال المهاجرين، حيث كان العمال الموسميون يتجهون إلى المملكة المتحدة للعمل في المزارع.

اتجهت الأنظار إلى الروبوتات كبديل لهذا الانخفاض، فنجحت آلة بقيمة 700.000 جنيه إسترليني تم إنشاؤها من قبل جامعة بليموث فى قطف التوت من المصنع ووضعه بعناية في إناء، واستغرقت تلك العملية دقيقة كاملة للحصول على قطعة توت واحدة.



روبوت

ويبلغ طول الروبوت نحو ستة أقدام (1.8 متر) وسيقاوم الانخفاض المستمر في عدد عمال المزارع المهاجرين المتاحين للحصاد الشاق.

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وقامت Fieldwork Robotics، وهى وحدة تابعة لجامعة بليموث مخصصة للروبوتات الزراعية، بتطوير هذا الجهاز، والذى ستكون قادرة على اختيار 25000 فاكهة يوميًا في المستقبل، وهذا سيجعلها أكثر كفاءة من العاملين.



تصميم الروبوت

جدير بالذكر اختبر المزارعون في كورنوال آلة في العام الماضي تجمع القرنبيط من الحقل، والتى كانت تعمل بطريقة مشابهة لليد البشرية.