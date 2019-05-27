تكنولوجيا: ASUS تكشف عن أجهزة VivoBook S14 وVivoBook S15

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة ASUS اليوم عن زوجان من أجهزة الحاسوب المحمولة VivoBook S14 S431 / S432 و VivoBook S15 S531 S532 وهما من فئة ultraportable، ويأتي كلاهما بلوحة ASUS ScreenPad™ 2.0 التي تعمل باللمس، والتي تتميز بالألوان الرائعة الغير تقليدية، كما أن الهيكل المعدني لهذه الاجهزة يأتي بتصميم أنيق وبلمسات فريدة من نوعها، ويأتي كلًا منهما بتصميم المفصلات ErgoLift hinge لكتابة مريحه.

أما بالنسبة للشاشة فتأتي بتصميم NanoEdge في كلا الجهازين، أي تأتي بأربعة جوانب بدون إطار، مما يجعل الأبعاد مندمجة مع بعضها أكثر، وتمنحك تجربة مشاهدة رائعة، حيث تبلغ نسبة الشاشة من الهيكل حوالي 80%، كما تأتي هذه الاجهزة بمعالجات Intel Core i7، وببطاقة رسوميات NVIDIA GeForce MX250، مع مساحة تخزين 1 تيرابايت فائقة السرعة PCIe SSD، كما تأتي بكاميرا للتصوير بالأشعة تحت الحمراء (IR)، وتدعم أيضًا Wi Fi 6 (802.11ax).

الجدير بالذكر أن كلأ من جهاز VivoBook S14 و VivoBook S15 هم أول أجهزة حاسوب محمولة من ASUS تأتي بالشاشة الثانية المصغرة ScreenPad 2.0 التي تعمل باللمس، والتي تهدف إلى تقديم تجربة أفضل وأسهل من حيث الإستخدام، وتعمل هذه اللوحية بنظام تشغيل ScreenXpert، وتأتي بحجم 5.6 بوصة، وتضمن مجموعة من الأدوات المساعدة مثل ميزة Quick Key، والكتابة اليدوية لإدخال النص والأرقام، كما أنها تحتوي على واجهة تشبه واجهة الهواتف الذكية.

أما بالنسبة للتصميم، فيأتي كلًا من VivoBook S14 و VivoBook S15 بهيكل معدني رقيق ونحيف للغاية، ويأتي كلاهما بمجموعة متنوعة من الألوان ومنها: Moss Green, Punk Pink, Cobalt Blue, Transparent Silver و Gun Metal، كما يميل تصميم هذه الاجهزة لجذب الشباب الأصغر سنًا، كما أن هذه السلسلة تعد الاولى في مجموعة VivoBook التي تتميز بوجود شعار VivoBook على الغطاء، كما أن وزن حاسوب VivoBook S14 1.4 كجم، أما حاسوب VivoBook S15 فوزنه حوالي 1.8 كجم، مما يجعله مناسب للأشخاص التي تتنقل كثيرًا وبإستمرار.

توفر شاشات NanoEdge إطارًا رقيقًا يصل إلى 5.2 ملم، مما يوفر صورة أفضل للعمل واللعب، كما أن المفصل ErgoLift يوفر تجربة كتابة أكثر راحة، أما بالنسبة لميزة Wi¬ Fi 6 (802.11ax) تدعم شبكة بسعة 4X لتقليل وقت الإستجابة بنسبة 75% لتقليل وقت نقل الفيديوهات الكبيرة بدقة 4K.

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كما أن هذه الأجهزة تدعم تقنية Windows Hello التي تتيح للمستخدمين تنشيط أجهزة الحاسوب المحمولة وتسجيل الدخول بنظرة بسيطة.

تأتي اجهزة VivoBook S14 بمعالج من الجيل الثامن من إنتل مع شاشة 14 بوصة بدقة LED‑backlit FHD 1920 x 1080 بزاوية عريضة 178 درجة، اما بالنسبة لكارت الشاشة:

يأتي موديل S431FL وS432FL بكارت شاشة NVIDIA GeForce MX250 بينما الموديل S431FA وS432FA يأتي مع بطاقة الرسوميات UHD Graphics 620 من إنتل، الذاكرة العشوائية 16 جيجابايت مع وحدات تخزينية مختلفة 256GB / 512GB/ 1TB من نوع PCIe SSD ونظام التشغيل ويندوز 10.

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