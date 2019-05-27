تكنولوجيا: النتائج الأولية لإختبارات آداء رقاقة معالج Snapdragon 8cx من كوالكوم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف اليوم عن نتائج الإختبارات الأولية التي أجريت عل إصدار كوالكوم الجديد من رقاقات معالج Snapdragon 8cx في benchmark، والتي كشفت عن تحسينات في الآداء.

قدمت شركة كوالكوم معالجات 8cx للمرة الأولى بتقنية Snapdragon خلال عام 2018، واليوم تعود من جديد الشركة بمعالج Snapdragon 8cx الذي يأتي بمجموعة من التحسينات في الآداء.

ولقد أجريت الإختبارات الأولية على إصدار كوالكوم الجديد في benchmark، حيث تضمنت الإختبارات تطبيقات PCMark 10، وتشغيل تطبيقات Microsoft Excel، و PowerPoint، وأيضاً Word and Edge، مع نموذج من 3DMark Night Raid من ARM.

كما تم إختبار PCMark 10 في تشغيل تطبيقات Office، وتشغيل محتوى الفيديو، حيث تم تجهيز جهاز حاسب مرجعي برقاقة Snapdragon 8cx، ومميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 256 جيجا بايت NVMe، مع نظام تشغيل Windows 10، حيث أجريت هذه الإختبارات في مايو 2019.

كما تم مقارنة الآداء مع جهاز Dell XPS 13 الذي يضم الجيل الثامن من معالجات إنتل Core i5-8250U، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت في سعة NVMe.

ولقد سجلت رقاقة معالج Qualcomm 8cx في الجهاز المرجعي آداء أعلى من المتوقع، إلا أن الجهاز المرجعي مع رقاقة معالج Snapdragon 8cx لم يتخطى جهاز Dell XPS 13 في كافة الإختبارات، حيث تفوق جهاز Dell XPS 13 أيضاً في بعض الإختبارات.

Advertisements

آداء معالج Qualcomm 8cx مع الرسوميات

قدم المعالج في الرسوم مع 3DMark Night Raid الآداء ذاته المتوقع من أجهزة الحاسب المحمول، حيث تفوقت نتائج Snapdragon 8cx مع كرت الشاشة Adreno 680 عن معالج إنتل Core i5.

قدرة البطارية في رقاقة 8cx

تفوقت رقاقة معالج Snapdragon على إصدار إنتل المميز بشاشة 2K بينما يأتي جهاز Snapdragon 8cx بجودة عرض FHD في الشاشة، كما أستمر جهاز رقاقة Snapdragon 8cx بعمر شحن يصل إلى يوم تقريباً أي يتخطى معالج Core i5 بعدة ساعات في عمر البطارية.

ونتيجة لما جاءت به هذه الإختبارات من أرقام، فإن معالج Snapdragon 8cx سينافس معالج إنتل Core i5 بآداء أفضل، لكن من المتوقع أن تجرى مزيد من الإختبارات حول رقاقة Snapdragon 8cx عند إطلاق الرقاقة في الأجهزة الجديدة.

المصدر

اعلان

