اليوتيوب لديها ذكاء إصطناعي يساعدها على تنظيف المنصة من الفيديوهات المُهملة

فاطمة أيت طالب - دبي - اليوتيوب هو موطن لملايين الفيديوهات بسبب سهولة رفع الفيديوهات على المنصة حيث يمكن لأي شخص رفع الفيديو في أي وقت يريد ذلك. ومع ذلك، غالبًا ما صادف الكثير منا الفيديوهات المضللة أثناء تصفح المنصة بحثًا عن شيء ما، مما يتركنا محبطين.

بالنسبة لأولئك الذين يتساءلون ما الذي تفعله جوجل للحد من مقاطع الفيديو هذه، فقد كشف تقرير حديث من موقع Bloomberg أن لدى شركة جوجل بالفعل ذكاء إصطناعي يعمل خلف الكواليس حيث تتمثل مهتمه في تنظيف كل ما يُطلق عليه ” مقاطع الفيديو المهجورة “. أكدت الشركة مؤخرًا وجود هذه الأداة حيث قالت أنها قامت بطرحها لأول مرة كإختبار في العام 2015، ولكنها قامت بإطلاقها بشكل جدي في العام 2017 بعد الحوادث التي شملت ظهور الفيديوهات غير اللائقة على منصة Youtube Kids.

ووفقا للمتحدثة الرسمية بإسم شركة جوجل، فقد صرحت بالقول : ” لقد بدأنا في إختبار مُصنف النقرات غير المشروعة في العام 2015، والذي طرحناه على نطاق واسع في العام 2016 لتحسين تجربة المستخدمين. إنه يبحث عن عناوين أو صور مصغرة تشوه محتوى الفيديو أو تتضمن لغة مسيئة، من بين أشياء أخرى “.

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بالطبع، كانت هناك حوافز مالية للمساعدة في تنظيف موقع اليوتيوب من الفيديوهات المسيئة والمضللة، فهذا الأمر من شأنه تشجيع المستخدمون على الإستمرار في إستخدام المنصة، مما يؤدي إلى زيادة إيرادات شركة جوجل ومنشئي المحتوى من الإعلانات.