الهاتف OnePlus 7 Pro يعاني من قلة المخزون في الصين بسبب الطلب الذي يفوق العرض

فاطمة أيت طالب - دبي - تم عرض الهاتف OnePlus 7 Pro للبيع في الصين يوم 21 مايو، وتخطت المبيعات 144 مليون دولار أمريكي في دقيقة واحدة فقط، مما يجعله المنتج الأكثر مبيعًا على متجر JD.com. يحظى الهاتف بشعبية كبيرة جدًا في الصين لدرجة أن شركة OnePlus تعاني من قلة المخزون بسبب حقيقة أن الطلب يفوق العرض.

أقرت الشركة بالمشكلة، ووعد الرئيس التنفيذي للشركة، السيد Pete Lau بنقل بعض المخزون المخصص للأسواق الخارجية إلى الصين من أجل إبقاء الجماهير الغاضبة سعيدة. قد يستغرق هذا بعض الوقت، وفي الوقت نفسه، لن يتم شحن الطلبيات التي تمت في اليوم 23 مايو إلا في 1 يونيو. وقال السيد Pete Lau أنه يتم بذل الكثير من الجهود لضبط خطط الإنتاج.

للتذكير، الهاتف OnePlus 7 Pro الجديد يضم شاشة Fluid AMOLED منحنية الطرفين بحجم 6.67 إنش وبدقة +Quad HD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 855، وذاكرة عشوائية بحجم يصل إلى 12GB، وكاميرا أمامية منبثقة بدقة 16 ميغابكسل، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم تقنية الشحن السريع 30W Warp Charge من خلال منفذ USB Type-C.

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وعلاوة على ذلك، الهاتف OnePlus 7 Pro يضم كذلك ثلاث كاميرات في الخلف تبلغ دقة الكاميرا الأساسية فيها 48 ميغابكسل، في حين تأتي الكاميرا الثانية التي تبلغ دقتها 8 ميغابكسل مع عدسة مقربة، والكاميرا الثالثة التي تبلغ دقتها 16 ميغابكسل مع عدسة واسعة الزاوية. وبصرف النظر عن الكاميرا الخلفية الثلاثية، فالهاتف OnePlus 7 Pro يضم بدوره مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، ويعمل مسبقًا بنظام Android 9 Pie، كما أنه يضم مكبرات صوتية مزدوجة مزودة بتقنية Dolby Surround على غرار الهاتف OnePlus 7.

وبالعودة إلى الكاميرا الخلفية الثلاثية، فهي تدعم كما يمكنك أن تتوقع تقنية تثبيت الصورة OIS والتثبيت الرقمي EIS. وكما هو الحال مع كاميرا الهاتف OnePlus 7، فهي تجلب معها أيضًا الوضعين +Ultrashot HDR و Super Resolution، كما أنها توفر القدرة على تسجيل فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية، وفيديوهات 1080p البطيئة بمعدل 240 إطار في الثانية، وفيديوهات 720p بمعدل 480 إطار في الثانية.