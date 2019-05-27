صورة مسربة جديدة تعرض لنا الهاتف Redmi K20 باللون الأزرق ومع كاميرا أمامية منبثقة

فاطمة أيت طالب - دبي - منذ ثلاثة أيام، قامت العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi بنشر صورة تستعرض لنا الهاتف Redmi K20 باللون الأحمر المتدرج. الآن، نحن هنا مع صورة جديدة تستعرض لنا ملصق للهاتف الرائد القادم من الشركة الصينية، ولكن هذه المرة يظهر لنا الهاتف Redmi K20 باللونين الأحمر والأزرق.

يبدو أنه تم إلتقاط هذه الصورة للهاتف Redmi K20 في أحد المتاجر بالصين، وهي لا تظهر لنا فقط الهاتف باللونين الأزرق والأحمر، ولكنها تؤكد لنا أيضًا قدوم الهاتف مع كاميرا أمامية تنبثق من الإطار العلوي للجهاز، ومع شاشة خالية من القطع أو الثقب تمتاز بإطار نحيف في جميع الجوانب بإستثناء الذقن الذي يبدو بارزًا بعض الشيء.

الصورة تضم أيضًا بعض المواصفات الرئيسية للهاتف Redmi K20، والتي تشمل معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 730، وكاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل، وبطارية بسعة 4000mAh. وبالعودة إلى التقارير السابقة، فقد تأكد أيضًا قدوم الهاتف Redmi K20 مع ثلاث كاميرات في الخلف، والقدرة على تسجيل مقاطع الفيديو البطيئة بمعدل 960 إطار في الثانية، فضلا عن الجيل السابع من مستشعر بصمات الأصابع المدمج في الشاشة.

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وبغض النظر عن الهاتف Redmi K20، فمن المتوقع أن تقوم شركة Redmi كذلك يوم غد الثلاثاء الموافق لـ 28 مايو بالكشف عن الهاتف Redmi K20 Pro، ولكن هذا الأخير سيكون أكثر رقيًا نظرًا إلى أنه سيضم المعالج Snapdragon 855. ووفقا للتسريبات الأخيرة، فالهاتف Redmi K20 Pro سيكلف إبتداء من 377 دولار أمريكي في الصين، وهذا ما يعني بأنه سيكون أرخص بنحو 58 دولار أمريكي مقارنة مع النسخة الأساسية من الهاتف Xiaomi Mi9.