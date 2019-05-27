شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مفاجأة.. حظر Huawei سيؤدى لتعطيل شبكات المحمول فى أرياف الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن شبكات الهواتف المحمولة فى المناطق الريفية فى جميع أنحاء الولايات المتحدة مبنية بشكل أساسى على محطات Huawei الأساسية، ومع وجود الحظر المفروض على معدات شبكات Huawei، فهذا يضع شركات الاتصالات الأمريكية المحلية فى مأزق كبير، كما أن عملية استبدال معدات هواوى سيستغرق من 3 إلى 7 سنوات لاستبدال كافة الأجهزة الشبكة، والمال غير متوفر.

وبحسب موقع phonearena الهندى، ففى الآونة الأخيرة، طرح عدد قليل من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى من كلا الطرفين تشريعات لتمويل التبديل بمبلغ 700 مليون دولار.

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وعلى الرغم من أن عملية التمويل لا تزال قيد النقاش، لذلك فقد لا يكون الحل سوى التراجع، وقد تضطر شركات الاتصالات الأمريكية إلى التوقف عن استخدام المحطات الأساسية التى تصنعها Huawei بل وحتى مبادلة المحطات الحالية بشيء ما من Ericsson أو Nokia أو بقية المنافسة الأوروبية فى المجال، إلى جانب تكلفة الشراء والصيانة، تتطلب المعدات إعادة تدريب الموظفين.