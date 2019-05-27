تكنولوجيا: اعرف كل حاجة عن الدورة الهيدروجينية المسئولة عن كل أنواع الماء على الكوكب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تقرأ مصطلح "الدورة الهيدروجينية" ولا تعرف معناها، فهى ببساطة توصف حركة وتخزين المياه في بيئتنا الطبيعية، التى يتم العثور عليها فى المطر وتدفق الأنهار أو فى شكلها الصلب فى هيئة الثلج والجليد، وكذلك الغاز من بخار الماء. ووفقا لما ذكره موقع " niwa"، فإن المخازن الرئيسية والعمليات داخل الدورة الهيدرولوجية هي: 1- التبخر من سطح الأرض، أى من المحيطات والأرض والغطاء النباتي. 2- تساقط الماء في شكل هطول الأمطار والثلوج والضباب. Advertisements 3- رطوبة التربة. 4- المياه الجوفية. 5- تدفق المجاري المائية. كما تشمل العوامل الرئيسية للدورة الهيدرولوجية الإشعاع الصادر عن الشمس، والرياح، وأنماط الطقس.

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