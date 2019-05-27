تكنولوجيا: شركة TSMC تبدأ الإنتاج الضخم لمعالجات هواتف أيفون 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت TSMC أكبر شركة لتصنيع رقاقات المعالجات، رسميًا عن بدء الإنتاج الضخم لجيلها الثانى من شرائح Kirin 985 وA13. وكشف موقع GSM الهندى، تسعى TSMC لأن تصبح منافس للشركات الرائدة فى تصنيع معالجات الأيفون، إذ قررت الشركة أيضا توصيل أشباه المواصلات الحيوية لشركة Huawei خاصة بعد قطع مصمم ARM العلاقات مع الشركة الصينية. يذكر أنه فى 15 مايو، قام الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بحظر فعلى لهواوى بأمر الأمن القومى، وقد طلبت الولايات المتحدة علنًا من حلفائها الابتعاد عن استخدام منتجات Huawei بسبب المخاوف من أن الحكومة الصينية قد تستخدم هذه المعدات للحصول على معلومات خاصة. Advertisements

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