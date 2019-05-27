شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يصر على عدم حذف فيديو "نانسى بيلوسى" ويكتفى بإنذار المستخدمين فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى وقت سابق من هذا الأسبوع ، أثار فيديو مزيف لرئيسة مجلس النواب الأمريكى "نانسى بيلوسى" جدلا واسعا على موقع فيس بوك، ورغم أنه مزيف، رفضت المنصة إزالته، وقررت حل المشكلة من خلال إخطار المستخدمين الذين يحاولون مشاركة المقطع بأنه مزيف.

وقال متحدث باسم فيس بوك لـموقع The Verge الأمريكى :"بمجرد التحقق من أن الفيديو غير حقيقى، قمنا بتخفيض توزيعه بشكل كبير، إذ أن السرعة أمر بالغ الأهمية لمثل هذه المنشورات، ونحن نواصل تحسين استجابتنا، حيث يتم تنبيه الأشخاص الذين يشاهدون الفيديو على فيس بوك، ويحاولون مشاركته مع الآخرين من أنه مزيف وغير حقيقى".

خيارات فيس بوك

Advertisements

وتنبثق القائمة الجديدة عندما يضغط المستخدم على زر المشاركة، وتظهر رسالة تقول :"قبل مشاركة هذا المحتوى، قد ترغب فى معرفة أن هناك تقارير حول هذا الأمر"، ثم يسرد الأزرار التى يمكن للمستخدمين الضغط عليها لقراءة مقالات من مؤسسات مثل Factcheck.org و Lead Stories و PolitiFact و Associated Press، ومع ذلك، يسمح الزر الأول للمستخدم بمواصلة مشاركة الفيديو.

يذكر أن "مونيكا بيكيرت" رئيسة إدارة السياسة العالمية لفيس بوك، ظهرت على قناة CNN لشرح قرار المنصة بمواصلة تشغيل الفيديو، وأوضحت "بيكيرت" بأنه سيتم إخطار المستخدمين الذين يحاولون مشاركته بأنه مزيف.