- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يصر على عدم حذف فيديو "نانسى بيلوسى" ويكتفى بإنذار المستخدمين فقط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى وقت سابق من هذا الأسبوع ، أثار فيديو مزيف لرئيسة مجلس النواب الأمريكى "نانسى بيلوسى" جدلا واسعا على موقع فيس بوك، ورغم أنه مزيف، رفضت المنصة إزالته، وقررت حل المشكلة من خلال إخطار المستخدمين الذين يحاولون مشاركة المقطع بأنه مزيف.
وقال متحدث باسم فيس بوك لـموقع The Verge الأمريكى :"بمجرد التحقق من أن الفيديو غير حقيقى، قمنا بتخفيض توزيعه بشكل كبير، إذ أن السرعة أمر بالغ الأهمية لمثل هذه المنشورات، ونحن نواصل تحسين استجابتنا، حيث يتم تنبيه الأشخاص الذين يشاهدون الفيديو على فيس بوك، ويحاولون مشاركته مع الآخرين من أنه مزيف وغير حقيقى".
خيارات فيس بوك
وتنبثق القائمة الجديدة عندما يضغط المستخدم على زر المشاركة، وتظهر رسالة تقول :"قبل مشاركة هذا المحتوى، قد ترغب فى معرفة أن هناك تقارير حول هذا الأمر"، ثم يسرد الأزرار التى يمكن للمستخدمين الضغط عليها لقراءة مقالات من مؤسسات مثل Factcheck.org و Lead Stories و PolitiFact و Associated Press، ومع ذلك، يسمح الزر الأول للمستخدم بمواصلة مشاركة الفيديو.
يذكر أن "مونيكا بيكيرت" رئيسة إدارة السياسة العالمية لفيس بوك، ظهرت على قناة CNN لشرح قرار المنصة بمواصلة تشغيل الفيديو، وأوضحت "بيكيرت" بأنه سيتم إخطار المستخدمين الذين يحاولون مشاركته بأنه مزيف.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: فيس بوك يصر على عدم حذف فيديو "نانسى بيلوسى" ويكتفى بإنذار المستخدمين فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.