شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيشتغل إزاى.. هكذا يعمل التليغراف أقدم وسائل الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد التلغراف واحدا من أبرز الاختراعات فى عالم الاتصالات، والاداة التى مهدت لظهور وسائل اتصال أخرى فيما بعد، حيث يعود الفضل لاختراع التلغراف إلى "صمويل فينلى بريس مورس"، وذلك رغم وجود العديد من العلماء الأخرين الذين درسوا فكرة ومبدأ عمل التلغراف، لكن موريس هو أول من قام بتصميم جهاز التلغراف.

فكرة عمل التلغراف

يعتمد التلغراف بشكل أساسى على مصدر للكهرباء، مثل البطارية والمغناطيس الكهربائى، إضافة إلى المفاتيح المسؤولة عن التبديل الكهربائى، وعند الرغبة فى إرسال رسالة يتم الضغط على المشغل لأسفل على المفتاح ليلامس المفتاح لوحًا معدنيًّا موجودة فى الأسفل، وهكذا تكتمل الدائرة الكهربائية، وتبدأ الكهرباء تتدفق من التلغراف إلى أسلاك كهربائية خارجية ومنها إلى أجهزة الاستقبال فى الأماكن المختلفة من العالم.

وبمجرد استقبال هذه الإشارات، يتم تحويلها إلى شرطات ونقط والمعروفة بأبجدية مورس، ثم يتم تحليلها وتحويلها إلى اللغة مفهومة لنا جميعا.





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مكونات جهاز التلغراف ثلاثة أجزاء:

- مفتاح التشغيل المرسل، ومنه تنبعث النبضات الكهربائية.

- خط أى سلك موصل تنتقل خلاله تلك النبضات.

- مستقبل تتحول فيه تلك النبضات إلى شرط ونقط فوق شريط من الورق.