شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Ancestors: The Humankind Odyssey تصل للمستخدمين فى 27 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصمم الألعاب الشهير "باتريس ديسيليت" المطور السابق لسلسلة Assassins Creed فى Ubisoft عن ميعاد صدور لعبته الجديدة Ancestors: The Humankind Odyssey، موضحا أنها ستصل للمستخدمين فى 27 أغسطس القادم.

وبحسب موقع Games Radar الأمريكى المتخصص فى الألعاب، فإن اللعبة تأتى من تطوير استوديو Panache Digital Games والذى تم تأسيسه فى عام 2014 بقيادة "ديسيليت"، فيما تدور أحداث اللعبة من منظور الشهر الثالث، ويبدأ فيها اللاعب بالتعايش فى وقت من التاريخ قبل 10 مليون سنة، ويشهد تطور الإنسان من الإنسان الاول القديم، مرورا بتعلمه لمهارات متنوعة لكى يستطيع التطور.

Advertisements

وتبدأ اللعبة بالتحكم فى غوريلا أو قرد، وسيحتاج اللاعب لتحمل كل الصعاب والأهوال التى تلحق به، ثم الهروب إلى بعض المناطق عند الإحساس بالخطر، فضلا عن ضرورة توفير الطعام للقبيلة

ومن المنتظر أن تكون اللعبة متاحة بشكل حصرى عبر متجر Epic فى 27 أغسطس القادم ولمدة عام، ثم ستتوفر اللعبة لكافة منصات الأجهزة المكتبية، لكنها ستتأخر قليلا على المنصات الأخرى حتى تصل إلى Xbox فى ديسمبر المقبل.