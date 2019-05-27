شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Ancestors: The Humankind Odyssey تصل للمستخدمين فى 27 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصمم الألعاب الشهير "باتريس ديسيليت" المطور السابق لسلسلة Assassins Creed فى Ubisoft عن ميعاد صدور لعبته الجديدة Ancestors: The Humankind Odyssey، موضحا أنها ستصل للمستخدمين فى 27 أغسطس القادم.
وبحسب موقع Games Radar الأمريكى المتخصص فى الألعاب، فإن اللعبة تأتى من تطوير استوديو Panache Digital Games والذى تم تأسيسه فى عام 2014 بقيادة "ديسيليت"، فيما تدور أحداث اللعبة من منظور الشهر الثالث، ويبدأ فيها اللاعب بالتعايش فى وقت من التاريخ قبل 10 مليون سنة، ويشهد تطور الإنسان من الإنسان الاول القديم، مرورا بتعلمه لمهارات متنوعة لكى يستطيع التطور.
وتبدأ اللعبة بالتحكم فى غوريلا أو قرد، وسيحتاج اللاعب لتحمل كل الصعاب والأهوال التى تلحق به، ثم الهروب إلى بعض المناطق عند الإحساس بالخطر، فضلا عن ضرورة توفير الطعام للقبيلة
ومن المنتظر أن تكون اللعبة متاحة بشكل حصرى عبر متجر Epic فى 27 أغسطس القادم ولمدة عام، ثم ستتوفر اللعبة لكافة منصات الأجهزة المكتبية، لكنها ستتأخر قليلا على المنصات الأخرى حتى تصل إلى Xbox فى ديسمبر المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: لعبة Ancestors: The Humankind Odyssey تصل للمستخدمين فى 27 أغسطس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.