تكنولوجيا: Razer تكشف عن تحديث جديد لأجهزة Blade مع كرت الشاشة Quadro RTX 5000

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Razer اليوم خلال فعاليات Computex 2019 عن تحديث جديد في أجهزة الحاسب المحمول Blade يضم كرت الشاشة المعلن عنها حديثاً من إنفيديا Quadro RTX 5000.

أعلنت شركة إنفيديا اليوم عن إصدارها المميز من كرت الشاشة Quadro RTX 5000 الذي يأتي لأجهزة الحاسب المحمول، وشركة Razer هي أولى الشركات التي تقدم الإصدارات الجديدة من أجهزة Blade 15 وBlade Pro 17 الإحترافية مع كرت الشاشة RTX 5000 وذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 1 تيرابايت في NVMe، كما تأتي الأجهزة الجديدة بتصميم مميز باللون الأبيض Mercury.

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ومن المقرر أن يتوفر جهاز Blade 15 مع شاشة مميزة بتقنية OLED وبدقة عرض 4K وبخاصية اللمس، على أن يضم هذا النموذج الجيل التاسع من معالجات إنتل Core i7-9750H.

بينما يأتي الإصدار الأكبر Blade Pro 17 بشاشة مميزة بمعدل تحديث للإطارات 120Hz، في شاشة مميزة بدقة عرض 4K، كما يضم أيضاً الجيل التاسع من معالجات إنتل Core i9-9880H، ويتوفر في نموذج Core i7، ومن المقرر أن يدعم كلا الإصدارين معالج الرسوم الخارجي Razer Core X للحصول على آداء أفضل.

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