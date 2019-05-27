تكنولوجيا: Asus تحتفل بالذكرى السنوية الثلاثين في مؤتمر Computex 2019

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تحتفل شركة Asus اليوم خلال فعاليات مؤتمر Computex 2019 بالذكرى السنوية الثلاثين على إنطلاق الشركة، حيث تقدم مجموعة من الإصدارات الخاصة بالذكرى السنوية من أجهزة ZenFone 6، وZenBook، واللوحة الأم X299، وZenBook Pro Duo وأيضاً ZenScreen Touch.

عقد Jonney Shih مؤتمر في فعاليات Computex 2019، للإحتفال بالذكرى السنوية لإنطلاق شركة Asus، حيث كشف خلال المؤتمر عن مجموعة من الإصدارات الخاصة من أجهزة وتقنيات الشركة المقدمة اليوم للذكرى السنوية.

ومن بين الإصدارات الخاصة التي قدمت من الشركة اليوم في إحتفالات الذكرى السنوية هاتف ZenFone 6 Edition 30، مع جهاز الحاسب المحمول ZenBook Edition 30، واللوحة الأم Prime X299 Edition 30.

وتؤكد شركة Asus من خلال الإصدارات الخاصة من أجهزة الشركة على تركيز الشركة على تطوير التصميم المميز مع أعلى آداء في الأجهزة، كما أكدت الشركة خلال الحدث الصحفي على أن الشركة تفخر بإرضاء مجموعة متنوعة من المستخدمين من اللاعبين، والمبدعيين وغيرهم من قاعدة كبيرة من مستخدمي أجهزة Asus.

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ومن المقرر أن تقدم شركة Asus جهاز ZenBook Edition 30 بتصميم من الجلد الفاخر الأصلي مع شعار مميز بطلاء ذهبي وردي 18 قيراط، إلى جانب مجموعة من الإكسسورات الفاخرة التي تدعم هذا الإصدار، أيضاً من المقرر أن يتميز هذا الإصدار بأصغر حجم في الشاشة 13 إنش التي تشغل نسبة 95% من إطار الجهاز، كما يدعم الجهاز معالج Core i7 من إنتل.

كما تقدم Asus هاتف ZenFone 6 Edition 30 الذي يأتي بشعار الذكرى السنوية الثلاثين مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 512 جيجابايت، كما يتميز باللون الأسود الغير لامع.

أيضاً تقدم Asus اللوحة الأم Prime X299 Edition 30 التي تأتي بأعلى معدل من الأنوية، كما تأتي اللوحة الأم بتحسينات في وحدة المعالجة، مع تحسينات في إستهلاك الطاقة.

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