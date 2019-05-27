تكنولوجيا: آسوس تكشف عن تشكيلة حاسبات محمولة جديدة من فئات 13 و14 و15 والإصدار الخاص ZenBook Edition 30

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت آسوس اليوم عن الإصدارات الجديدة من عائلة حاسباتها المحمولة المختلفة حيث ظهر اليوم أجهزة:

ZenBook 13 برقم إصدار UX334 و ZenBook 14 رقم اصدار UX434 و كذلك ZenBook 15 برقم اصدار UX534، والتي تأتي جميعها بالشاشة الثانية المبتكرة من آسوس ScreenPad 2.0 الإصدار الجديد بديل اللوحة اللمسية التقليدية في اجهزة الحاسب المحمول،

وعلى هامش معرض كمبيوتكس 2019 مع احتفالات الشركة بمرور 30 عام كشفت اليوم أيضاً عن الإصدار الخاص ZenBook Edition 30 والذي يأتي برقم إصدار UX334FL، والذي يأتي بتصميم فاخر وراقي باللون الأبيض اللؤلؤي مع غطاء مصنوع يدوياً من الجلد الإيطالي الفاخر.

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جميع الإصدار تأتي بتصميم الشاشة NanoEdge والتي تأتي بدون حواف تقريباً من الأربع اتجاهات وبنسبة 95%.

وبالنسبة للمكونات فسوف تأتي الأجهزة مع الإصدارات الأخيرة من معالجات انتل من الجيل الثامن Core i7 رباعي النواة، مع كارت شاشة GeForce GTX 1650 Max-Q، والذاكرة العشوائية 16 جيجابايت ووحدات التخزين الداخلية ستكون وحدات فائقة السرعة من نوع PCIe SSD

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