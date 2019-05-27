تكنولوجيا: ASUS تعلن عن أول أجهزة الحاسب المحمول المميزة بشاشة 240Hz وحجم 17.3 إنش

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Asus اليوم خلال فعاليات مؤتمر Computex للعام 2019 عن أول أجهزة الحاسب المحمول المخصصة للألعاب، والتي تأتي بشاشة 4K AMOLED مميزة بحجم 17.3 إنش في كلاً من جهازي Strix SCAR III، وHero III بمعدل تحديث للإطارات يصل إلى 240Hz.

يأتي جهاز الألعاب ROG الجديد من Asus بشاشة 17.3 إنش مميزة بجودة عرض 4K UHD، كما تأتي بأعلى معدل تحديث للإطارات 240Hz، حيث من المقرر أن تدعم تقنية الشاشة أدق تفاصيل في الألعاب مع عرض إنسيابي مميز بسرعة فائقة.

ومن المقرر أن تدعم الشاشة سرعة إستجابة تصل إلى 3 مللي ثانية، مع معدل التحديث 240Hz، لدعم الألعاب المميزة حيث تقدم الشركة عروض حية في معرض Computex لعرض جودة عرض 4K UHD في شاشة أجهزة الحاسب Strix SCAR III، وHero III.

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كما تقدم Asus أيضاً الأجهزة المميزة بمعدل تحديث للإطارات 120Hz بسرعة إستجابة 3ms كإختيار أخر للمستخدمين، على أن تدعم الأجهزة ألوان Adobe RGB بنسبة 100%، كما تدعم الأجهزة تقنية HDR، مع عرض مميز في شاشات 4K UHD والتي تدعم مبتكري المحتوى والمصممين واللاعبين بنفس الكفاءة.

أيضاً من المقرر أن تأتي أجهزة Strix SCAR III، وHero III الجديدة بكرت شاشة تصل إلى GeForce RTX 2070 من إنفيديا، لدعم أفضل تجربة ألعاب بإطارات إنسابية وعرض إنسيابي مميز بألوان حيوية.

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