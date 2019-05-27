علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: ASUS تكشف عن أحدث إصدارات الحاسب المحمول ZenBook Pro مع شاشة ثانية ثورية بمعرض Computex 2019

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة آسوس اليوم عن الإصدارات الجديدة من عائلة الحاسب المحمول المميز ZenBook Pro على هامش معرض كمبيوتكس 2019 وتأتي إصدارات هذا العام برقم موديل UX481 وUX581، ويأتي الحاسب ذو الشاشة مقاس 15.6 بوصة 4K UHD OLED مع شاشة ثانية بحجم 14 بوصة 4K تعمل باللمس ScreenPad Plus والتي تقدمها آسوس للمرة الأولى في العالم لمزيد من التحكم والإبداعية.

ويأتي الجهاز بمعالجات الجيل التاسع من انتل مع ذاكرة عشوائية 32 جيجابايت، وكارت الشاشة من نفيديا GeForce RTX 2060 مع مساحة تخزين 1 تيرابايت فائقة السرعة PCIe 3.0 x4 SSD.

بالنسبة للشاشة فتقدم آسوس شاشة لمسية OLED بأبعاد 3840×2160 بدقة 4K UHD والتي تقدم صورة رائعة وخلابة وكذلك تأتي الشاشة الثانية (ScreenPad Plus) بدقة 4K أيضاً مع ابعاد 3840×1100 مع لوحة الأرقام ASUS NumberPad لمسية متعددة الوظائف، وتأتي الشاشة بدون حواف بتصميم NanoEdge من آسوس مع حواف نحيفة للغاية.

بينما يأتي إصدار UX481 بمقاس شاشة 14 بوصة بدون حواف بدقة FHD للشاشة الرئيسة وكذلك FHD للشاشة الثانية، ومع معالج من إنتل Core i7 وكارت الشاشة GeForce MX250

مواصفات الجهازين

 

 
  ASUS ZenBook Pro Duo (UX581) ASUS ZenBook Duo (UX481)
المعالج Intel® Core i9-9980HK

Intel® Core i7-9750H

Latest Intel® Core i7
الشاشة Main Display: 15.6” OLED 4K (3840 x 2160) 16:9 touchscreen

ScreenPad Plus: 14” 4K UHD touchscreen

Main Display: 14” FHD (1920x 1080) 16:9 screen

ScreenPad Plus: 12.6” FHD touchscreen

نظام التشغيل Microsoft Windows 10 Home

Microsoft Windows 10 Pro

Microsoft Windows 10 Home

Microsoft Windows 10 Pro

كارت الشاشة NVIDIA® GeForce RTX 2060 – 6GB GDDR6 VRAM NVIDIA® GeForce® MX250 – 2GB GDDR5 VRAM
الذاكرة العشوائية DDR4 2666MHz, up to 32GB LPDDR3 2133MHz, up to 16GB
وحدات التخزين 1TB PCIe® x4 SSD

512GB / 256GB PCIe® x2 SSD

1TB PCIe® x4 SSD

512GB / 256GB PCIe® x2 SSD

الاتصال Intel® Wi-Fi 6 with Gig+ (802.11ax)

Bluetooth® 5.0

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Up to Intel® Wi-Fi 6 with Gig+ (802.11ax)

Bluetooth® 5.0

الكاميرا IR webcam with Windows Hello support IR webcam with Windows Hello support
المنافذ 1 × Thunderbolt 3 USB-C

2 × USB 3.1 Gen 2 Type-A

1 × Standard HDMI

1 × Audio combo jack

1 × DC-in

1 × USB 3.1 Gen2 Type-C

1 ×USB 3.1 Gen 2 Type-A

1 × USB 3.1 Gen 1 Type-A

1 × Standard HDMI

1 ×Audio combo jack

1 × MicroSD card slot

1 × DC-in

الصوتيات والمساعد Array microphone بدعم كورتانا وأليكسا

-نظام صوتي معتمد من Harman Kardon

Array microphone بدعم كورتانا وأليكسا

-نظام صوتي معتمد من Harman Kardon

البطارية 71Wh 4-cell lithium-polymer 70Wh 4-cell lithium-polymer
شاحن Output: 19.5V, 230W   Input: 100V-240V AC, 50Hz/60Hz Output: 19V, 90W   Input: 100V-240V AC, 50Hz/60Hz
الأبعاد 359×246×24 mm 323×223×19 mm
الوزن 2.5kg 1.8kg

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التقنية بلا حدود وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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