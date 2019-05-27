تكنولوجيا: ASUS تكشف عن أحدث إصدارات الحاسب المحمول ZenBook Pro مع شاشة ثانية ثورية بمعرض Computex 2019

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة آسوس اليوم عن الإصدارات الجديدة من عائلة الحاسب المحمول المميز ZenBook Pro على هامش معرض كمبيوتكس 2019 وتأتي إصدارات هذا العام برقم موديل UX481 وUX581، ويأتي الحاسب ذو الشاشة مقاس 15.6 بوصة 4K UHD OLED مع شاشة ثانية بحجم 14 بوصة 4K تعمل باللمس ScreenPad Plus والتي تقدمها آسوس للمرة الأولى في العالم لمزيد من التحكم والإبداعية.

ويأتي الجهاز بمعالجات الجيل التاسع من انتل مع ذاكرة عشوائية 32 جيجابايت، وكارت الشاشة من نفيديا GeForce RTX 2060 مع مساحة تخزين 1 تيرابايت فائقة السرعة PCIe 3.0 x4 SSD.

بالنسبة للشاشة فتقدم آسوس شاشة لمسية OLED بأبعاد 3840×2160 بدقة 4K UHD والتي تقدم صورة رائعة وخلابة وكذلك تأتي الشاشة الثانية (ScreenPad Plus) بدقة 4K أيضاً مع ابعاد 3840×1100 مع لوحة الأرقام ASUS NumberPad لمسية متعددة الوظائف، وتأتي الشاشة بدون حواف بتصميم NanoEdge من آسوس مع حواف نحيفة للغاية.

بينما يأتي إصدار UX481 بمقاس شاشة 14 بوصة بدون حواف بدقة FHD للشاشة الرئيسة وكذلك FHD للشاشة الثانية، ومع معالج من إنتل Core i7 وكارت الشاشة GeForce MX250

مواصفات الجهازين ASUS ZenBook Pro Duo (UX581) ASUS ZenBook Duo (UX481) المعالج Intel® Core™ i9-9980HK Intel® Core™ i7-9750H Latest Intel® Core™ i7 الشاشة Main Display: 15.6” OLED 4K (3840 x 2160) 16:9 touchscreen ScreenPad Plus: 14” 4K UHD touchscreen Main Display: 14” FHD (1920x 1080) 16:9 screen ScreenPad Plus: 12.6” FHD touchscreen نظام التشغيل Microsoft Windows 10 Home Microsoft Windows 10 Pro Microsoft Windows 10 Home Microsoft Windows 10 Pro كارت الشاشة NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 – 6GB GDDR6 VRAM NVIDIA® GeForce® MX250 – 2GB GDDR5 VRAM الذاكرة العشوائية DDR4 2666MHz, up to 32GB LPDDR3 2133MHz, up to 16GB وحدات التخزين 1TB PCIe® x4 SSD 512GB / 256GB PCIe® x2 SSD 1TB PCIe® x4 SSD 512GB / 256GB PCIe® x2 SSD الاتصال Intel® Wi-Fi 6 with Gig+ (802.11ax) Bluetooth® 5.0 Advertisements Up to Intel® Wi-Fi 6 with Gig+ (802.11ax) Bluetooth® 5.0 الكاميرا IR webcam with Windows Hello support IR webcam with Windows Hello support المنافذ 1 × Thunderbolt™ 3 USB-C™ 2 × USB 3.1 Gen 2 Type-A 1 × Standard HDMI 1 × Audio combo jack 1 × DC-in 1 × USB 3.1 Gen2 Type-C 1 ×USB 3.1 Gen 2 Type-A 1 × USB 3.1 Gen 1 Type-A 1 × Standard HDMI 1 ×Audio combo jack 1 × MicroSD card slot 1 × DC-in الصوتيات والمساعد Array microphone بدعم كورتانا وأليكسا -نظام صوتي معتمد من Harman Kardon Array microphone بدعم كورتانا وأليكسا -نظام صوتي معتمد من Harman Kardon البطارية 71Wh 4-cell lithium-polymer 70Wh 4-cell lithium-polymer شاحن Output: 19.5V, 230W Input: 100V-240V AC, 50Hz/60Hz Output: 19V, 90W Input: 100V-240V AC, 50Hz/60Hz الأبعاد 359×246×24 mm 323×223×19 mm الوزن 2.5kg 1.8kg

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