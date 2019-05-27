تكنولوجيا: NVIDIA تجلب كرت الشاشة Quadro RTX الفائق لأجهزة الحاسب المحمول

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة NVIDIA عن خططها لجلب إصدارها من كرت الشاشة الإحترافي Quadro RTX إلى أجهزة الحاسب المحمول، حيث نجحت الشركة في تقليص حجم Quadro RTX 5000 لدعم الأجهزة المحمولة بآداء على مستوى أجهزة الحاسب المكتبي.

إستطاعت شركة إنفيديا في تقليص حجم كرت الشاشة المميز Quadro RTX 5000 بهدف دعم أجهزة الحاسب المحمول بآداء أعلى، حيث تأتي كرت الشاشة بعدد 3072 من أنوية CUDA، و48 من أنوية RT، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام في GDDR6 بنفس النموذج المقدم من إنفيديا لأجهزة الحاسب المكتبي، لذا من المقرر أن تدعم أعلى آداء في الجرافيك وتحرير الفيديو.

ولقد بدأت إنفيديا شراكة مع عدد من الشركات المصنعة لأجهزة الحاسب لدفع الإصدار الجديد من كرت الشاشة في 17 إصدار جديد، حيث تأتي وحدة معالجة الرسوميات بعنوان Quadro مع علامة RTX Studio التجارية في الأجهزة.

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إنفيديا تؤكد أيضاً على أن كرت الشاشة سيقدم آداء أسرع 7 مرات من أجهزة ابل MacBook Pro المميزة بذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام وكرت الشاشة Pro Vega 20 من AMD.

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