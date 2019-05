جوجل ستكشف عن أسعار خدمة Google Stadia، وموعد إطلاقها، والألعاب المتوفرة قريبًا

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة جوجل في شهر مارس الماضي بكشف النقاب رسميًا عن منصة بث الألعاب السحابية Google Stadia. ستكون المنصة قادرة على تشغيل جميع أنواع الألعاب على خوادم عالية الأداء وبث الألعاب مباشرة إلى أي جهاز متصل بشبكة إنترنت سريعة بما فيه الكفاية.

الآن، قام الحساب الرسمي لخدمة Google Stadia على شبكة تويتر بنشر تغريدة يشير فيها إلى أن المنصة جاهزة تقريبًا لبدء العمل. وتجدر الإشارة إلى أنه تم في الأساس تصميم هذه المنصة لمطوري الألعاب الذين يرغبون في إنشاء ألعاب لا تحتاج إلى أنه يتم تحسينها للعمل على الأجهزة المتدنية الإمكانيات، وبالتالي إلغاء القيود بالنسبة لمطوري الألعاب. وسيتم إطلاق هذه الخدمة مع وحدة تحكم WiFi خاصة والتي تتصل مباشرة بالإنترنت لتقليل زمن الإستجابة.

لا تزال هناك الكثير من الأسئلة التي لم يتم الإجابة عنها حتى الآن حول خدمة Google Stadia، وهي الأسئلة التي نأمل أن تجيبنا عنها شركة جوجل في المستقبل القريب، بما في ذلك الأسعار والألعاب التي ستكون متوفرة للعب على المنصة.

وعندما قامت شركة جوجل بالكشف عن خدمة Google Stadia، أوضحت لنا الشركة أنها ستقوم بإطلاقها في ” وقت لاحق من هذا العام “. ربما تكشف لنا شركة جوجل عن كل هذه المعلومات في معرض الترفيه السنوي الدولي E3 2019 المقرر عقده في اليوم 11 من شهر يونيو المقبل.

This summer, three of the wishes you've been asking for will finally be granted:

💰 Price Reveal

🎮 Game Announcements

🚀 Launch Info



Stay tuned here for more Stadia details coming soon.