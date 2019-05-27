آبل تعمل على MacBook Pro جديد يضم شاشة OLED بحجم 16 إنش تمتد من الحافة إلى الحافة

فاطمة أيت طالب - دبي - تستخدم حواسيب MacBook المحمولة من شركة آبل شاشات LCD منذ سنوات عديدة. ومع ذلك، من الممكن أن تقوم شركة آبل بإجراء بعض التغييرات على مستوى تكنولوجيا العرض المستخدمة في الأجيال القادمة من حواسيب MacBook Pro لأنه وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من موقع The Elec الكوري الجنوبي، فهو يقول بأن شركة آبل تعمل على حاسوب MacBook Pro جديد يستخدم شاشة بتقنية OLED.

يدعي التقرير أن هذا الحاسوب المحمول سيضم شاشة OLED بحجم 16 إنش تمتاز بإطار نحيف جدًا. وفي حالة إذا كنت تتساءل لماذا هذا يبدو مألوفًا بالنسبة إليك، فذلك لأنه في وقت سابق من هذا العام، إدعى المحلل الصيني البارز Ming-Chi Kuo أيضًا أن شركة آبل تعمل على حاسوب MacBook Pro جديد يمتاز بحجم 16 إنش قد يتم إصداره في وقت لاحق من هذا العام. ومع ذلك، في ذلك التقرير لم يتم الحديث عما إذا كان هذا الحاسوب سيضم شاشة OLED، لذلك هذا تطور جديد في القضية.

إنتقلت شركة آبل مؤخرًا إلى شاشات OLED في هواتف iPhone الخاصة بها مع iPhone X في العام 2017. ومن المتوقع أن تعتمد الشركة بشكل كلي على شاشات OLED في هواتفها الذكية في المستقبل القريب. وتستخدم حواسيب MacBook من شركة آبل الـ OLED أيضًا، ولكن فقط في شريط Touch Bar. وفي حالة إذا كان هذا التقرير جديد صحيحًا، فسوف يكون هذا هو أول حاسوب محمول من شركة آبل يضم شاشة بتقنية OLED.

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قبل الختام، نود أن نشير إلى أن هذا التقرير الجديد ذكر أيضًا أن شركة سامسونج هي من ستقوم بتزويد شركة آبل بشاشات OLED التي ستقوم بإستخدامها في حاسوب MacBook Pro الجديد، وهذا ليس مفاجئًا بالنظر إلى أن سامسونج هي أكبر موردة لشاشات OLED على الصعيد العالمي في الوقت الراهن.