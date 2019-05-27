آبل قد تقوم بالتخلص من ميزة 3D Touch في هواتف iPhone الجديدة القادمة هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - إحدى الميزات التي جلبتها شركة آبل إلى هواتف iPhone منذ بضع سنوات هي تقنية إستشعار الضغط 3D Touch، وهي نفسها تقنية Force Touch الموجودة في الساعة الذكية Apple Watch والتي شقت طريقها كذلك إلى لوحة التتبع في حواسيب MacBook المحمولة. ومع ذلك، فمن الأسلم أن نقول بأن هذه التقنية لم تلقى ذلك النجاح على هواتف iPhone، لدرجة أنه يمكن القضاء عليها إبتداء من هذا العام.

هذا وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من موقع MacRumors يستشهد فيه بتنبؤات المحلل Blayne Curtis من مؤسسة Barclays والذي عقد إجتماعًا مع بعض الموردين الذين يشكلون جزءًا من سلسلة التوريد التابعة لشركة آبل. ووفقا له، فقد إكتشف أنه من المتوقع أن تقوم شركة آبل بإزالة تقنية 3D Touch في هواتف iPhone الجديدة القادمة في النصف الثاني من هذا العام.

هذا ليس مفاجئًا لأنه على الرغم من إمتلاك 3D Touch للكثير من الإمكانيات، إلا أن الشركات والمطورين على حد سواء لم يجدوا طرقًا واضحة للإستفادة منها. كان على المستخدمين أن يعرفوا ما هي التطبيقات التي تدعم هذه الميزة. بدلاً من ذلك، أشيع منذ ذلك الحين أن شركة آبل قد تنتقل لإستخدام Haptic Touch التي ظهرت لأول مرة مع الهاتف iPhone XR.

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تم إستخدام Haptic Touch كبديل لـ 3D Touch في الهاتف iPhone XR، ويمكن إعتبارها مزيجًا بين الضغط المطول و 3D Touch، حيث يؤدي الضغط الطويل على عنصر معين إلى تفعيل بعض الميزات مع إعطاء المستخدم بعض ردود الفعل.