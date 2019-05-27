على مدار السنوات الـ 14 الماضية، قامت جوجل بتخزين كلمات مرور بعض الشركات في ملف نصي عادي

فاطمة أيت طالب - دبي - يتم تحديد سلامة الحساب عبر الإنترنت عن طريق قوة كلمة المرور الخاصة به. إذا كنت تريد إستخدام كلمات مرور مثل ” 123456 “، فلن تحتاج حتى إلى قرصان لمعرفة ذلك. بالطبع، لا تحتاج فقط إلى كلمات المرور القوية لكي تكون آمنًا، فالعملية تعتمد أيضًا على طريقة تخزينها كذلك. بعد كل شيء، إذا لم تؤمن الشركة طريقة قوية وآمنة لتخزين كلمات المرور الخاصة بعملائها، فلن يواجه أي شخص لديه حق الوصول أي مشاكل في قراءة كلمات المرور تلك.

قد تعتقد أن شركة ضخمة مثل Google إتخذت تدابير أمنية صارمة لحماية كلمات مرور مستخدميها، ولكن للآسف، لم يكن الأمر كذلك. ووفقا لشركة جوجل، فقد كشفت أن بعض كلمات المرور الخاصة بعملاء Google G Suite تم تخزينها عن طريق الخطأ في نص عادي، مما يعني أنك لن تحتاج حتى إلى أداة خاصة لقراءتها.

ما جعل هذه المشكلة أكثر سواءً هو حقيقة أنها حدثثت في العام 2005، وأنه لم يتم حل المشكلة حتى شهر يناير من العام 2019. ومع ذلك، على الرغم من تخزينها في ملف نصي عادي، فقد أوضحت شركة جوجل أنها لا تزال محفوظة وراء بنية تحتية مشفرة، مما يعني أنها لا تزال أمنة إلى حد ما، على الرغم من أنها تشير إلى أن كل من يمكنه الحصول على التشفير يمكنه قراءتها.

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أوضحت شركة جوجل أيضًا أن المشكلة تم حلها منذ ذلك الحين وأنها لم تجد أي دليل أو علامات تشير إلى أنه كان هناك وصول غير مصرح به أو سوء إستخدام لكلمات المرور التي تأثرت. لكي تكون آمنًا، أخطرت شركة جوجل مسؤولي Google G Suite ونصحتهم بتغيير كلمات المرور الخاصة بهم. ليست هذه هي المرة الأولى التي تترك فيها الشركات كلمات المرور الخاصة بعملائها غير آمنة. في السابق، تردد أن الفيسبوك قامت أيضًا بتخزين كلمات مرور ملايين مستخدمي إنستاجرام في ملف نصي عادي.