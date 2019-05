بعض المتاجر بدأت بإلغاء جميع الطلبات المسبقة على الهاتف Galaxy Fold

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد المشاكل التقنية التي عانت منها بعض الوحدات الأولية من الهاتف Galaxy Fold، قررت شركة سامسونج إستعادة جميع الوحدات التي أرسلتها إلى المراجعين ووعدت أيضًا بإجراء تغييرات لتحسين متانة الجهاز. لسوء الحظ، لم تذكر شركة سامسونج متى ستقوم بإعادة إطلاق النسخة المحسنة من الهاتف Galaxy Fold، ولكن يبدو أن ذلك لن يحدث في المستقبل القريب.

في منشور على منتديات Best Buy، أعلن هذا المتجر أنه سيقوم بإلغاء جميع الطلبات المسبقة على الهاتف Galaxy Fold. ووفقا لمتجر Best Buy، فقد صرح بالقول : ” أدت هذه العقبات إلى قيام سامسونج بتأجيل إطلاق Galaxy Fold، ولم تقدم سامسونج تاريخ جديد للإطلاق. نظرًا لأننا وضعنا عملاءنا أولاً ونريد التأكد من العناية بهم بأفضل طريقة ممكنة، فقد قررت Best Buy إلغاء جميع الطلبات المسبقة الحالية لـ Galaxy Fold “.

الآن، هذا لا يعني بأن متجر Best Buy لن يبيع الهاتف Galaxy Fold مرة أخرى. نحن نعتقد بأنه عندما تحدد شركة سامسونج تاريخًا جديدًا للإطلاق، فسوف يبدأ المتجر من جديد بتلقي الطلبات على الجهاز مرة أخرى، ولكن في الوقت نفسه، أولئك الذين قدموا طلباتهم المسبقة للحصول على Galaxy Fold إلى متجر Best Buy سيحتاجون إلى إعادة العملية بالكامل مرة أخرى.

Advertisements

في غضون ذلك، وجه متجر Best Buy العملاء نحو الصفحة الخاصة بالهاتف Galaxy Fold حيث يمكنهم ترك عنوان بريدهم الإلكتروني وإخطارهم عندما يصبح الهاتف متاحًا مرة أخرى.