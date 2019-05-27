مؤلف Game Of Thrones يلمح إلى أن نهاية الكتاب ستكون مختلفة عن نهاية المسلسل

فاطمة أيت طالب - دبي - إنتهى مسلسل Game Of Thrones أخيرًا بعد تسع سنوات طويلة، ولكن النهاية كانت مثيرة للجدل كما كان متوقعًا بالفعل. أشاد البعض بالكيفية التي إنتهى بها المسلسل، وإعتقدوا أن النهاية كانت جيدة، ولكن آخرين شعروا بأن الموسم الأخير من المسلسل كان ناقصًا ولم يحصل على القدر الكافي من الإهتمام من المنتجين لأن الموسم شهد عددًا أقل من الحلقات مقارنة بالمواسم السابقة.

بالنسبة لأولئك الذين لم تعجبهم الطريقة التي إنتهى بها المسلسل، فقد يكونون مهتمين بمعرفة أن مؤلف السلسلة George R.R. Martin أشار إلى أن النهاية التي ألفها هو قد تكون مختلفة عن تلك التي رأيناها في المسلسل.

ووفقا لما قاله George R.R. Martin، فهو يُذكر القراء والمشاهدين أنه في العرض، لم تعد هناك العديد من الشخصيات والمشاهد، مثل Lady Stoneheart على سبيل المثال. هذا يعني أن هذه الشخصيات يمكن أن تلعب دورًا في الأحداث النهائية للقصة مما قد ينتج عنه نهاية مختلفة عن تلك التي رأيناها في المسلسل.

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وأضاف : ” أنا أعمل في وسط مختلف تمامًا عن David و Dan، ولا أنسى أبدًا. كانت لديهم ست ساعات لهذا الموسم الختامي. أتوقع أن يملأ كتابي الأخيران 3000 صفحة بينهما قبل أن أقوم بذلك… وإذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الصفحات والفصول والمشاهد، فسوف نضيفها “.

أما وقلنا ذلك، فقد قيل سابقًا أن George R.R. Martin أخبر المسؤولين عن مسلسل Game Of Thrones عن النهاية التي يتصورها لكتابه. هذا يعني أن ما رأيناه في الحلقة الأخيرة يمكن أن يكون مختلفًا عن النهاية التي سنجدها في كتاب George R.R. Martin، أو عكس ذلك تمامًا، ولكن في كلتا الحالتين قد يحتاج المشجعون إلى الإنتظار لفترة طويلة قبل أن يكتشفوا ذلك.