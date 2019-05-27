شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 6.4 مليون بوست إرهابى و5.4 مليون استغلال جنسى..كم منشور حذفه فيسبوك بـ2019؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت شبكة التواصل الإجتماعى فيس بوك خلال الأسبوع الماضى تقرير الشفافية الخاص بها، والذى يوضح حجم المحتوى المثير للجدل الذي قامت بإزالته في الربع الأول من عام 2019، فوسط انتشار الأخبار المزيفة ومستويات متزايدة من المحتوى الارهابي المنتشرعبرالإنترنت، تعرضت الشبكة الاجتماعية لضغط هائل لتنظيم ما يحدث بشكل أفضل.

وبحسب موقع statista للإحصاءات فيمكن تقسيم المحتوى الذي يحاول موقع فيس بوك حذفه من موقعه إلى ثماني فئات: العنف التصوريى، وعُري البالغين والنشاط الجنسى، والدعاية الإرهابية، وخطاب الكراهية، والتنمر والمضايقة، وعُري الأطفال والاستغلال الجنسي، والسلع الخاضعة للتنظيم الأسلحة النارية، وأخيرا البريد المزعج.

وفيما يلى نرصد أبرز المحتويات التى أزالها فيس بوك ونسبة كل منها

- تمت إزالة 1.8 مليار منشورتم تصنيفها كرسائل غير مرغوب فيها على فيس بوك وهو ما يمثل 96 في المئة من جميع المحتويات.

- تم حذف 34 مليون منشور يحتوي على عنف ومحتوى تصويرى عنيف، حيث تم العثور على 99 في المئة منها بواسطة الشبكة الاجتماعية.

- بالنسبة لعُرى البالغين والنشاط الجنسي، فقد تم تحذير 19 مليون منشور، مع حذف بعضها، فيما تم تحديد 97 في المئة من جميع المنشورات تلقائيًا قبل الإبلاغ عنها

- تم إزالة حوالى 6.4 مليون منشور ضمن الدعاية الإرهابية.

Advertisements

- كما تم إزالة 5.4 مليون ضمن عُرى الأطفال واستغلال جنسى.

- أما خطابات الكراهية، فقد شهدت إزالة 4.0 مليون منشور.

- بينما التنمروالمضايقة فتم حذف 2.6 مليون منشور.

- في حين تم إزالة 0.9 مليون منشور يتعلق بالمخدرات.

- أما الأسلحة، فتم إزالة 0.7 مليون منشور.



