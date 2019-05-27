شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يعلنون دخول الأرض إلى "عصر الإنسان".. اعرف معناه وتفاصيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف فريق من العلماء أن البشر دخلوا إلى عصر جيولوجى جديد يسمى الأنثروبوسين، إذ صوّت الخبراء للاعتراف بالمصطلح وقدوم الحقبة الجديدة، ولكن سوف تمر عدة سنوات قبل أن يتم قبوله بشكل كامل.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يعنى المصطلح "عصر الإنسان" ويعود أصله إلى منتصف القرن العشرين، عندما بدأ البشر إتلاف الكوكب بشكل لا رجعة فيه.

يعمل العلماء الآن على تحديد متى بدأ هذا العصر وما هى أفضل ميزة جيولوجية تصف بدايته، وقد يشمل هذا البحث اختبارات القنابل الهيدروجينية فى الخمسينيات والتى أنتجت كميات هائلة من المواد المشعة التى خُلدت فى السجلات الجيولوجية فى العالم.

وترأس البروفيسور جان زالاسيفيتش من جامعة ليستر لجنة الخبراء فى هذا الموضوع الذى حصل على أول تصويت رسمى له هذا الأسبوع.

Advertisements

ويعد بداية قبول المصطلح ليست مفاجئة، لأنه مر بتصويت غير رسمى فى عام 2016 فى المؤتمر الجيولوجى الدولى فى كيب تاون.