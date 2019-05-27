شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صورة مذهلة تستعرض لحظة ثوران بركان مع مرور نيزك فوق الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقط مصوريدعى "دييجو ريزو" صورة مذهلة تستعرض لحظة ثوران بركان دى فويجو، المعروف أيضًا باسم بركان النار، والتى نالت اعجاب وكالة الفضاء ناسا.

وقالت ناسا: "بهذه الصورة المتميزة، نرى بركان النار Volcán de Fuego يندلع ويعلوه رماد أحمر حار ينفجر بواسطة الرياح، وتيارات من الحمم البركانية المتوهجة التى تسير على جانبها."



الصورة عن قرب

وتظهرالصورة أيضا درب التبانة فى السماء أعلاه، مع وجود نيزك أسفل المسار وقمر صناعى إلى أعلى اليمين، إذ تم التقاط هذه التفاصيل المذهلة بالصورة التى تجمع بين الأرض والسماء معًا بإطار 25 ثانية، بينما تم التقاط صورة النيزك بإطار مماثل استغرق حوالى 30 دقيقة فى وقت سابق، ثم إضافة ثوران البركان بشكل رقمى للصورة فى وقت لاحق.

وأضافت ناسا: "يظهر كوكب المشترى أيضًا فى اتجاه اليسار العلوى، مع وجود النجم الساطع أنتاريس على يمينه".