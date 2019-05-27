هبوط حاد في أسعار هواتف شركة «هواوي»

اليوم الجديد

انعكست أزمة "هواوي" مع الحكومة الأميركية على سوق الهواتف المستعملة، حيث هبطت أسعار أحدث جهاز أطلقته الشركة الصينية مؤخرا إلى مستوى قياسي، مقارنة مع أجهزة شركات أخرى لا تزال تحتفظ بأسعار أعلى بكثير، وذلك حسبما أفادت وكالة "سكاي نيوز" الأخبارية.

ففي أحد أكثر مواقع الهواتف الذكية شعبية في بريطانيا، يمكن بيع هاتف "+Samsung S10"، وهو في حالة جيدة، بمبلغ 510 جنيهات إسترلينية "650 دولارا"

لكن في الموقع نفسه، يعرض جهاز "Huawei P30 Pro"، وهو في حالة جيدة أيضا، بمبلغ 100 جنيه إسترليني فقط، أي أقل من 130 دولارا.

وبينما فقد هاتف "سامسونغ"...