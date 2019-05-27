مؤسس هواوي يعلن عن موقفه من دعوات الانتقام من آبل

صرح مؤسس شركة هواوي ورئيسها التنفيذي (رن جنغفي) لوكالة بلومبرج الإخبارية بأن انتقام بكين من شركة آبل أمر غير محتمل، وأنه سيعارض أي تحرك من هذا القبيل من الصين ضد الشركة الأمريكية.

وقال جنغفي في لهجة متحدية في مواجهة العقوبات الأمريكية ضد شركته: إن هواوي ستجد بدائل للحفاظ على ريادتها في تصنيع الهواتف الذكية وشبكات الجيل الخامس 5G.

ولمّا سُئل عن دعوات من البعض في الصين للانتقام من شركة آبل، قال رن: إنه “سيحتج” على أي خطوة من هذا القبيل، إن كانت بكين ستتخذها. وأضاف رين في مقابلة مع بلومبرج: “إن ذلك (الانتقام الصيني ضد شركة آبل) لن يحدث أولًا. ثانيًا، إن حدث ذلك، سأكون أول من يحتج”.

وقال جنغفي: “آبل هي الشركة الرائدة في العالم. لولا آبل، لما كان هناك إنترنت محمول”. وأضاف: “آبل هي معلمتي، إنها متقدمة علينا. وكطالب، لماذا يجب أن أعارض معلمتي. لن أفعل ذلك أبدًا”.

وفيما يخص تصريحات ترامب ضد هواوي، قال جنغفي: “أرى تغريداته، وأعتقد أنها مضحكة، لأنها تناقض نفسها”. وأضاف أنه سيتجاهل ترامب في خضم الحرب التجارية بين بكين وواشنطن.

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وردًا على سؤال عن سعي هواوي إلى أن تصبح الشركة الأولى عالميًا في سوق الهواتف الذكية، قال جنغفي إن هواوي لا تسعى إلى ذلك. وقال أيضًا: “إنه أمر جيد بالنسبة لنا أن ننجو بأنفسنا”.

ونفى جنغفي أن تكون هواوي قد سرقت تقنيات خاصة بالولايات المتحدة، وقال: “من المحتمل أن الولايات المتحدة تسرق التقنية الصينية وليس العكس”. وأضاف: “لو كنا في المؤخرة لما احتاج ترامب إلى بذل الكثير من الجهود لمهاجمتنا. يهاجمنا لأننا الآن متطورون أكثر منهم”.

وتأتي تصريحات جنغفي بُعيد توقعات من محللين أن شركة هواوي، التي فُرضت عليها عقوبات أمريكية صارمة، يمكن أن تشهد انخفاضًا في الشحنات بنسبة تصل إلى الربع خلال العام الحالي، وقد تواجه احتمال اختفاء هواتفها الذكية من الأسواق الدولية.