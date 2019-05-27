سينولوجي تطلق حلول التخزين RackStation RS819

أطلقت سينولوجي Synology، المزود العالمي الرائد لحلول التخزين المتوسطة المرتبطة بالشبكات، حلول RackStation RS819، وهي أول حلول ضمن سلسلة منتجات Value في الشرق الأوسط.

وتتميز RS819 بالحجم الصغير، وقابلية التوسع، مع وجود 4 مساحات مناسبة لأقراص التخزين المتصلة بالشبكات، والمدعومة بتقنية سناب شوت.

وقد صُممت هذه الحلول بشكل يناسب مجموعات العمل، ويمكنها إدارة، ومشاركة، ومزامنة البيانات بفعالية، وإعداد النُسخ الاحتياطية.

ويساهم النمو في حجم استخدام الإنترنت، وارتفاع سرعة الاتصال، في زيادة الطلب على الحلول الفعالة للتخزين والنسخ الاحتياطي.

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وبحسب أحدث الأرقام التي نشرتها شركة أبحاث السوق آي دي سي IDC، فقد سجلت منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا نمواً سنوياً بواقع 7.5 في المئة في الربع الرابع من العام 2018.

ويحظى سوق التخزين الخارجي بدعم كبير بفضل جولات التحديث، والمشاريع الرقمية الضخمة، التي تنفذها الحكومات في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبالنظر إلى الإقبال المتزايد والسريع على تقنيات التحول الرقمي، ومنها البنية السحابية وإمكانات التحليل والبيانات الضخمة والتعلم الآلي وغيرها، فإن الحاجة تبرز إلى وجود حلول تخزين تتميز بالتكلفة المنخفضة والكفاءة وقابلية التوسع، مع إمكانات مدمجة للنسخ الاحتياطي.

وصُممت أحدث حلول التخزين المتصلة بالشبكات بحيث تترك أقل أثر ممكن على البيئة، وتستخدم وحدة معالجة مركزية متطورة رباعية النوى بسرعة معالجة تبلغ 64 بت، مع إمكانية زيادة مساحة التخزين لتصل إلى 112 تيرابايت.

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ويمكن للمؤسسات المتوسطة الاستفادة بشكل كبير من القدرات المتنوعة للحوسبة والتخزين المدمجة في حلول RackStation RS819.

ومن الجدير بالذكر أن أحدث توقعات شركة آي دي سي IDC للشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا تشير إلى أن إنفاق المنطقة على التحول الرقمي سيتجاوز 25 مليار دولار عام 2019.

كما أن هذا الإنفاق سيرتفع مع مرور السنوات، فيما تقوم المزيد من الشركات بتجربة تقنيات التحول، كتقنيات الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، في محاولة لتعزيز الابتكار وتطوير تجربة العملاء.

وترى 89 في المئة من المؤسسات في الشرق الأوسط وأفريقيا أن التحول يمثل جوهر الاستراتيجية المؤسسية، بحسب بيانات آي دي سي IDC.

وقد لا يكون وضع خطة فعالة لحماية البيانات ونسخها أولوية لمجموعات العمل النامية ذات الميزانيات المحدودة، الأمر الذي يؤدي إلى عواقب وخيمة في حال تعطل الخوادم.

وتعتبر RS819 أول منتجات RackStation في مجموعة Value، وتستخدم معالجاً رباعي النوى بسرعة 64 بت لدعم تقنية سناب شوت، مما يعني سهولة إعداد النسخ الاحتياطية من البيانات.

وتتضمن أبرز خصائص RS819 مايلي:

وحدة المعالجة المركزية رباعية النوى 64 بت، وذاكرة 2 جيجابايت DDR4.

سرعة تفوق 224 ميجابت في الثانية في القراءة.

أنظمة ملفات Btrfs المتطورة التي تقدم 4096 صورة للنظام، و 256 صورة لكل مجلد مشترك.

إمكانية توسعة مساحة التخزين لتصل إلى 112 تيرابايت باستخدام وحدة توسعة RX418 واحدة من سينولوجي.

تعمل بنظام Synology DiskStation Manager.

وتعمل حلول RS819 من خلال نظام التشغيل DiskStation Manager، وهو نظام متطور لأجهزة التخزين المتصلة بالشبكات من سينولوجي، ويتمتع بعدد من التطبيقات التي تعزز إنتاجية العمل.

ويشار إلى أن سينولوجي حصلت على عدة جوائز وألقاب إعلامية، وتصدرت فئة الأجهزة المتوسطة للتخزين المتصلة بالشبكات في استطلاع “تك تارغت” لحلول التخزين، إلى جانب الفوز بلقب اختيار القراء في مجلة PCMag لثماني سنوات على التوالي.