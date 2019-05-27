AMD تعلن عن معالجات أقوى وبسعر أقل من معالجات إنتل

أعلنت شركة “أي إم دي” AMD اليوم الاثنين خلال حدث خاص أقامته في إطار مشاركتها في معرض “كمبيوتكس 2019” Computex 2019، عن جديدها من المعالجات، وبطاقات الرسوميات التي ستزيد الضغط على المنافسين: إنتل، وإنفيديا، من حيث السعر والأداء.

وقالت شركة أشباه الموصلات الأمريكية، في الحدث الذي أُقيم في العاصمة التايوانية؛ تايبيه: إن الجيل الثالث الجديد من معالجات “رايزن” Ryzen – الذي يعد أول معالج للحواسيب الشخصية بتقنية 7 نانومتر – سوف يُطرح للبيع اعتبارًا من 7 تموز/ يوليو القادم.

وأعلنت “أي إم دي” عن معالج Ryzen 9 3900x الذي يمتاز بأنه يضم 12 نواة، وبأنه سوف يُباع بسعر لا يتجاوز 500 دولار أمريكي، وهو سعر منافس جدًا مقارنةً بمعالج Core i9 9920X المنافس من إنتل، الذي يُباع بسعر 1,189 دولارًا أمريكيًا.

ويمتاز معالج Ryzen 9 3900x بقدرته على العمل بتردد 4.6 جيجاهرتز، وبذاكرته المؤقتة البالغة 70 ميجابايت، بالإضافة إلى أن يستخدم 105 واطات من طاقة التصميم الحراري، مقارنةً بـ 165 واطًا لمعالج Core i9 9920X من إنتل، مما يجعله أكثر كفاءةً في استهلاك الطاقة.

Advertisements

وقالت الشركة إنها تعتزم طرح الطرز الأخرى من المعالج بسعر 199 دولارًا للنسخة التي تضم 6 نوى، وبسعر 329 دولارًا للنسخة التي تضم 8 نوى.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وأعلنت “أي إم دي” أيضًا عن معالج الرسوميات الجديد “نافي” Navi الذي سوف يتوفر اعتبارًا من شهر تموز/ يوليو القادم. وتعتزم الشركة الإعلان عن تفاصيل السعر، والأداء، والمزايا الجديدة خلال مؤتمر E3 خلال الشهر المقبل.