5 تقنيات ذكاء اصطناعي تجعلك أكثر كفاءة خلال شهر رمضان

يُعد شهر رمضان المبارك أفضل وقت خلال السنة لتنقية الجسم من السموم وتطهير الروح، وعادًة ما يكون مزدحماً بالعديد من الأنشطة والعبادات التي يصعب التوفيق بينها، لا سيما وأنك ترغب في تقديم الأفضل فيما يتعلق بصيامك وصلاتك وعملك وعاداتك بالإجمال.

وتتوفر هواتف ذكية مدعومة بتقنيات ذكاء اصطناعي متطورة تساعدك في أداء واجباتك بصورة أكثر كفاءة خلال شهر رمضان المبارك.

1-) تعتبر الصحة الرقمية مهمة، إذ لا بد من قضاء وقت أكبر مع أحبائك خلال شهر رمضان المبارك وأقل على هاتفك، وتتيح لك تقنيات الذكاء الاصطناعي معرفة المزيد من المعلومات حول كيفية استخدام هاتفك الذكي، والوقت الذي تقضيه ضمن التطبيقات، بالإضافة إلى إمكانية تعيين حد يومي للاستخدام أو تبديل وضعية جهازك إلى “يرجى عدم الإزعاج” لقطع الاتصال خلال أي وقت.

2-) لا داعي للقلق بعد اليوم من الإزدحام المروري، فما عليك سوى القيام بإضافة معلومات منزلك وعملك على خرائط جوجل، ليتعرف هاتفك الذكي المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي على عاداتك في التنقل، كما سيقوم بعرض معلومات حركة المرور على شاشتك باستمرار قبل الوصول إلى وجهتك، وفي حالة كان الإزدحام قد بدأ فعلاً، فإن تقنيات الذكاء الاصطناعي ستقوم بتوجيهك تلقائياً إلى طريق بديل بعيداً عن الإزدحام.

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3-) تُعد تقنيات الذكاء الاصطناعي قادرة على التعامل مع تنبيهات الأوامر الصوتية، بحيث يمكن إنشاء تنبيهات تظهر عند وصولك إلى الموقع المحدد، مثل التذكير بإنهاء الرسالة عند الوصول إلى العمل، أو التذكير بالتحقق من تقديم التقرير، ويمكنك أيضاً تعيين تنبيهات متكررة عن طريق إضافة كلمة “كل” إلى الأمر، مثل التذكير بإجراء مكالمة أسبوعية كل ثلاثاء الساعة 3، أو إضافة تنبيهات مواعيد الصلاة، وذلك حتى تتمكن من التخطيط ليومك بصورة أكثر فعالية.

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4-) يدير مساعد جوجل مجموعة من المهام التي لا تتطلب استخدام اليدين، بما في ذلك توفيره مئات الوصفات من مطابخ مختلفة، وكل ما عليك فعله هو قول “مرحبًا جوجل” يتبعها اسم الطبق الذي تود إعداده، وستحصل على قائمة مفصلة بالمكونات، وتعلميات الطهي، أما إذا كنت تود تجنب عناء الطبخ، فإن بإمكانك حجز طاولة في مطعم أو طلب الطعام إلى المنزل.

5-) يساعدك مُساعد جوجل الذكي على جعل جدول أعمالك مُنظمًا أكثر من أي وقت مضى، بحيث يُمكنك سؤال المساعد حول نشاطاتك اليوم، وما هي الاجتماعات التي تنتظرك، ويمكن الطلب من مساعد جوجل عرض توقيت الموعد التالي أو عرض مواعيد بعد ظهر الخميس أو ما هي النشاطات يوم الاثنين المقبل، وغيرها من الأمور، مما يجعلك تتحرر من الحاجة إلى التحقق من أجندة الأعمال بين الحين والآخر، دون تفوت أي موعد مهم.