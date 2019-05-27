تطورت ألعاب الهواتف الذكية بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما دفع الشركات لتصنيع هواتف ذكية، مصممة خصيصًا للألعاب، حيث تضم مجموعة من الميزات مثل: معالج فائق السرعة، وأنظمة تبريد متقدمة، وأدوات تحكم خاصة بالألعاب، وشاشات أكبر حجمًا بمعدل تحديث أعلى، وبطارية أكبر، وكل ذلك لتتمكن من لعب الألعاب القوية مثل: Fortnite، وPUBG Mobile بسهولة.

أصبح بإمكان مستخدمي الهواتف الذكية للألعاب الآن الوصول إلى مجموعة واسعة من الهواتف التي تلبي احتياجاتهم مثل: Razer Phone 2، وAsus ROG، وNubia Red Magic Mars، وXiaomi Black Shark. وتكاد هذه الهواتف تتطابق مع الهواتف الرائدة ذات الأسعار الأعلى مثل: Galaxy S10، وPixel 3، و OnePlus 7 Pro في المواصفات، وليس السعر.

كما تتمتع هواتف آبل: iPhone XS، وiPhone XR بمعالج أكثر قوة، وإمكانية الوصول إلى الألعاب الأحدث، والحصرية، لكن هواتف آبل تفتقر إلى ميزات، وأدوات تحكم خاصة بالألعاب، وبعكس هواتف أندرويد الرائدة، فإن هواتف آيفون باهظة الثمن، حيث يبدأ سعر هاتف iPhone XS من 999 دولارًا، في حين تتراوح أسعار أبرز الهواتف المخصصة للألعاب بين 385 دولارًا و900 دولارِِ، كما هو واضح في الجدول التالي:

الهاتف Asus ROG Razer Phone 2 Nubia Red Magic Mars Xiaomi Black Shark OnePlus 7 Pro السعر 900 دولارِِ. 500 دولارٍ. 499 دولارًا. 385 دولارًا. 669 دولارًا. مساحة التخزين الداخلية 128 جيجابايت. 64 جيجابايت. 128 جيجابايت. 64 جيجابايت. 128 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 جيجابايت. 8 جيجابايت. 8 جيجابايت. 6 جيجابايت. 6 جيجابايت.

ملاحظة: تعمل معظم الهواتف الموجودة في الجدول السابق بمعالج Snapdragon 845، الذي تعمل به مجموعة هواتف رائدة مثل: هاتف سامسونج Note 9، وهاتف ون بلس OnePlus 6T، وهاتف جوجل Pixel 3.

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فيما يلي أبرز 5 هواتف ذكية للألعاب خلال عام 2019:

1- هاتف Asus ROG:

تدعم شركة أسوس التايوانية هاتفها الذكي المخصص للألعاب Asus ROG – والذي يحمل العلامة التجارية Republic of Gamers – بتصميم مميز، ومخصص للألعاب، ومواصفات داخلية قوية، ونظام تبريد ثلاثي الأبعاد، وملحقات ذكية لتجربة لعب أفضل، مما يجعله من أفضل هواتف الألعاب في السوق.

يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 845 من كوالكوم؛ ثماني النوى، بتردد يصل إلى 2.96 جيجاهرتز، مع وحدة معالجة الرسوميات Adreno 630. يوفر هذا المعالج السرعة المطلوبة للّعب، والكفاءة الفضلى في استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى تقليل الاختناق الحراري، وذلك بفضل نظام التبريد، كما يأتي الهاتف مع مروحة تبريد خارجية AeroActive Cooler قابلة للفصل، تُثبت على الجزء الخلفي.

يأتي هاتف Asus ROG بشاشة من نوع AMOLED، بمقاس 6 بوصات، وبدقة 1080×2160 بكسلًا، وبكثافة 402 بكسل في البوصة الواحدة، وتدعم ميزة HDR، بمعدل تحديث قدره 90 هرتزًا في الثانية، ويوفر معدل التحديث العالي هذا صورًا متحركة أكثر سلاسة، ووقت استجابة أقل.

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أهم ما يميز هذا الهاتف هو دعم ثلاثة مستشعرات تحمل اسم AirTriggers تستخدم تقنية الموجات فوق الصوتية، والقابلة للبرمجة، لتوفير إمكانيات تحكم إضافية أثناء اللعب.

يأتي الهاتف مع عدة ملحقات اختيارية تزيد من قدراته، وتشتمل على: قاعدة الشحن TwinView Dock المزودة بشاشة ثانية تحول هاتف ROG إلى جهاز ثنائي الشاشة، وقاعدة للحاسب الشخصي – لتشغيل الألعاب على حاسوب مكتبي من خلال توصيل شاشة، وفأرة، ولوحة مفاتيح خارجية أثناء استخدام هاتف ROG كشاشة مساعدة – ووحدة تحكم بالألعاب Gamevice؛ لتوفير إمكانيات تحكم شبيهة بجهاز Nintendo Switch، لبث الألعاب لاسلكيًا على شاشات التلفاز الكبيرة.

كما يقدم الهاتف وضعًا جديدًا مخصصًا للألعاب يُسمى X Mode، يتيح لك إغلاق جميع العمليات التي تعمل في الخلفية بنقرة واحدة، وتخصيص ذاكرة الوصول العشوائي المتاحة للّعب، مما يحسن الأداء بشكل أكبر.

يعمل هاتف Asus ROG ببطارية سعتها 4000 ميلّي أمبير/الساعة، وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 30 واطًا، كما يأتي معه معظم ملحقات الألعاب التي تحتاجها، أما الجانب السلبي الوحيد في هذا الهاتف؛ فهو السعر المرتفع، حيث يصل سعره إلى 900 دولارِِ.

2- هاتف Razer Phone 2:

إذا كنت تبحث عن هاتف ألعاب يمكن أن تعتمد عليه في استخدامك اليومي، فهاتف Razer Phone 2 يُعتبر خيارًا مثاليًا لك، كما أنه الهاتف الوحيد في القائمة، الذي يدعم ميزات الهواتف الرائدة مثل: مقاومة الماء والغبار – وفقًا لمعيار IP67 – والشحن اللاسلكي.

يأتي هاتف Razer Phone 2 بشاشة من نوع IGZO IPS LCD، بمقاس 5.7 بوصات، وبدقة 1440×2560 بكسلًا، وبكثافة 513 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا في الثانية، مما يجعل الرسوم المتحركة تبدو مثل سلاسة صفحات التمرير، كما تظهر الرسومات بشكل أوضح.

يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 845 من كوالكوم بتردد 2.80 جيجاهيرتز، ووحدة معالجة الرسوميات Adreno 630، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، ويمكن زيادتها من خلال بطاقات الذاكرة الخارجية microSD حتى 1 تيرابايت.

اعتمدت الشركة على نظام تبريد البخار، المستخدم في أجهزة الحواسيب المحمولة الخاصة بها، والمخصصة للألعاب. ويأتي الهاتف بمكبرات صوت مزدوجة أمامية، في الحافات العلوية والسفلية.

يعمل الهاتف ببطارية سعتها 4000 ميلّي أمبير/الساعة، تدعم تقنية الشحن اللاسلكي، كما تحسن عمر البطارية كثيرًا مع تحديث نظام التشغيل Android 9 Pie.

أهم ما يميز هذا الهاتف حاليًا أن سعره انخفض من 800 دولارٍ ليصل إلى 500 دولارٍ، مما يجعله خيارًا أفضل الآن.

3- هاتف Nubia Red Magic Mars:

يأتي هاتف Nubia Red Magic Mars بشاشة من نوع LTPS IPS LCD، بمقاس 6 بوصات، وبدقة 1080×2160 بكسلًا، وبكثافة 402 بكسل في البوصة الواحدة، وتشغل حوالي 78.3% من الجهة الأمامية للهاتف.

لا يختلف هذا الهاتف في الأداء عن الهاتفين السابقين، حيث يعمل بالمعالج نفسه، ولكنه أقل في السعر، وهذه ميزة، ولكن الجانب السلبي فيه يتمثل في مواصفات الشاشة.

يتوافر الهاتف بسعر 399 دولارًا للنسخة ذات ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 6 جيجابايت، ومساحة التخزين الداخلية بسعة 64 جيجابايت، وبسعر 499 دولارًا للنسخة ذات ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 جيجابايت، ومساحة التخزين الداخلية بسعة 128 جيجابايت.

وقد أعلنت شركة ZTE خلال الأسبوع الماضي عن إصدار جديد من الهاتف يحمل اسم Nubia Red Magic Mars 3، يعمل بمعالج Snapdragon 855 الأحدث من كوالكوم، مع شاشة من نوع OLED، بمقاس 6.65 بوصات، وبدقة 1080×2340 بكسلًا، وبكثافة 388 بكسلًا في البوصة الواحدة، وبمعدل تحديث 90 هرتزًا، ومروحة داخلية. ولا شك أن هذه التحسينات رائعة، ولكن هذا الإصدار أُطلق في الصين أولًا، ومن المتوقع أن يصل إلى الأسواق العالمية بحلول شهر يونيو القادم.

4- هاتف Xiaomi Black Shark:

يعتبر هاتف شاومي Black Shark؛ هو الهاتف الأقل سعرًا في القائمة اليوم، وبالرغم من ذلك يتمتع بعدة ميزات منها: دعم نوع جديد من أنظمة التبريد، ومعالج إشارة صور ISP، الذي يوفر ألوان أكثر وضوحًا، وأداء سلسًا بشكل عام، بالإضافة إلى بطارية ضخمة بسعة 4000 ميلّي أمبير/الساعة، تدعم خاصية الشحن السريع Quick Charge 3.0.

يأتي الهاتف بشاشة من نوع IPS LCD ، بمقاس 5.99 بوصات، وبدقة 1080×2160 بكسلًا، وبكثافة 403 بكسلات في البوصة الواحدة.

يتشابه هاتف شاومي في الأداء مع الهواتف السابقة، حيث يعمل بالمعالج نفسه، ولكنه الأقل سعرًا بينها، ويأتي بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي RAM بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وبخيارين من مساحة التخزين الداخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت.

يتوافر مع الهاتف ملحق إضافي يُسمى Gamepad 2.0 بسعر 89 دولارًا، ويتميز بتصميم أكثر تناسقًا، على غرار Nintendo Switch.

عند الإطلاق بلغ سعر هاتف Black Shark حوالي 499 دولارًا، ولكن اليوم يمكنك شراؤه عليه بحوالي 380 دولارًا فقط.

كما أعلنت شركة شاومي خلال شهر مارس الماضي عن إصدار جديد من الهاتف تحت اسم Black Shark 2، بمواصفات أقوى، حيث يعمل بمعالج Snapdragon 855 الأحدث، وشاشة أكبر تدعم تقنية اللمس الثلاثي الأبعاد 3D Touch، التي تشبه الخاصية الموجودة في هواتف آيفون، ومستشعر لبصمات الأصابع مدمجٍ في الشاشة، وملحقات تحكم قابلة للضبط على اليسار، واليمين. الهاتف متاح للبيع حاليًا في الصين بسعر 475 دولارًا تقريبًا، ولكن حتى الآن لم تعلن الشركة عن موعد توفيره عالميًا.

5- هاتف OnePlus 7 Pro:

يتفوق هاتف OnePlus 7 Pro على باقي الهواتف الموجودة في القائمة من حيث التصميم، حيث يأتي الهاتف بتصميم جديد ومميز، ففي الجهة الأمامية للهاتف سنلاحظ عدم وجود أي نتوء في الشاشة، والكاميرا الأمامية عبارة عن كاميرا منبثقة، ومخفية ضمن هيكل الجهاز، وتظهر فقط عند الحاجة إليها.

يأتي الهاتف بشاشة من نوع Fluid AMOLED، بمقاس 6.67 بوصات، وبدقة 1440 × 3120 بكسلًا، وبكثافة 512 بكسلًا في البوصة الواحدة، ويوجد مستشعر ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة. وتتيح لك هذه الشاشة الاستمتاع بتجربة عرض عالية الدقة +QHD، بمعدل تحديث قدره 90 هرتزًا.

يعمل هاتف OnePlus 7 Pro بمعالج Snapdragon 855 من كوالكوم؛ ثماني النوى بتردد 2.84 جيجاهرتز، والمُصنع وفقًا لتقنية 7 نانومتر، ويوفر أداءً أعلى بنسبة 45% من الإصدار السابق Snapdragon 845، بالإضافة لتحسين وحدة معالجة الرسومات بنسبة 20%، وقدرة ذكاء اصطناعي أقوى بثلاث مرات، مع كفاءة أفضل في استهلاك الطاقة.

ويأتي بثلاث خيارات لذاكرة الوصول العشوائي RAM، بسعة 6 أو 8 أو 12 جيجابايت، وخيارين لمساحة التخزين الداخلية من نوع UFS 3.0 2-LANE، بسعة 128 أو 256 جيجابايت، ولا يدعم إضافة بطاقات الذاكرة الخارجية.

ولكن أهم ما يميز هاتف OnePlus 7 Pro أنه يضم نظامًا للتبريد السائل مكون من 10 طبقات، موزعة بشكل إستراتيجي في جميع أنحاء الهاتف، ويتيح لك هذا النظام شحن الهاتف دون زيادة درجة الحرارة، حتى عند الشحن أثناء اللعب.

يعمل هاتف OnePlus 7 Pro ببطارية سعتها 4000 ميلّي أمبير/الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع الخاصة بالشركة Warp Charge بقدرة 30 واطًا، والتي تسمح بشحن البطارية بنسبة 50% في غضون 20 دقيقة فقط.

يتوفر الهاتف بثلاثة أسعار هي: