إتش بي تحول أمن الحواسيب الشخصية مع نظام Sure Sense

أعلنت شركة إتش بي HP خلال فعاليات مؤتمرها السنوي الثالث للابتكار في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا عن حلول الأجهزة والأمان الجديدة المصممة لمكتب المستقبل.

ويعد Sure Sense القائم على الذكاء الاصطناعي من إتش بي أحد حلول الحماية من البرامج الضارة، والذي يعمل على زيادة ريادة إتش بي كمزود لأجهزة الحاسب الشخصية الأكثر أمانًا والأكثر قابلية للإدارة في العالم.

وبالإضافة إلى تحسينات الأمان التي تفرضها أجهزة إتش بي، فإن الشركة تُظهر مرة أخرى التزامها بتقديم تجارب متميزة للقوى العاملة الأوسع والأكبر مع أحدث مجموعة من أجهزة الحاسب التجارية ومحركات العمل المحمولة، التي تعتمد على الجيل الثامن من معالجات إنتل vPro.

ويمتلك الموظفون اليوم توقعات كبيرة في بيئات العمل، بما في ذلك زيادة القدرة على التنقل، والتعاون بدون احتكاك، والتصميم الذي يعكس أسلوبهم الشخصي، والنتيجة هي تطور مكان العمل وتحويله، حيث يعمل أكثر من 62 في المئة من الموظفين من أكثر من موقع واحد، و 65 في المئة يتعاونون عدة مرات في اليوم.

وتحتاج الشركات في الوقت الحالي إلى تزويد الموظفين بالتكنولوجيا التي تدعم الإنتاجية والإلهام وتبادل الأفكار، وتركز الشركات في كل مكان على تعزيز مشاركة ورضا الموظفين من أجل تحقيق وإرساء ثقافة الابتكار.

وتلعب التكنولوجيا التي تنشرها الشركات دورًا هاماً في ذلك، وتساعد إتش بي الشركات على بناء مكتب المستقبل من خلال تقديم تجارب تكنولوجية فائقة تمكن وتسعد موظفي اليوم في سبيل مواجهة تهديدات الغد بثقة.

إعادة ابتكار أمان نقاط النهاية

في عالم من البرمجيات الخبيثة سريعة التطور والأعداد غير المسبوقة من هجمات الفدية والتهديدات التي تواجهها البرامج الثابتة بشكل متزايد، فإنه ينبغي على كل مؤسسة التخطيط لمرونة نقطة النهاية القائمة على الأجهزة.

ويوجد أكثر من 350 ألف نوع جديد من البرامج الضارة التي يتم اكتشافها كل يوم، معظمها برمجيات فدية مدمرة للغاية، مما يتطلب جيلًا جديدًا من طرق الدفاع ضد هذه التهديدات سريعة التطور.

ويضيف HP Sure Sense قوة دفاعية قوية في الخطوط الأمامية، مع قوة التعلم العميق والذكاء الاصطناعي لتوفير القدرة على الكشف في الوقت الحقيقي والوقاية من التهديدات، إلى جانب الاكتشاف السلوكي لنشاط هجمات الفدية، وكل ذلك بأقل تأثير على أداء النظام.

ويتوفر Sure Sense من إتش بي في مجموعة HP EliteBook 800 G6 الجديدة، وكذلك ZBook 14u، و ZBook 15u.

وتشمل مجموعة EliteBook 800 G6 التحكم في أمن نقطة النهاية من إتش بي، الذي يقوم عليه Sure Start، الوحيد عالمياً، والقادر على الشفاء الذاتي من أجل توفير الحماية من هجمات البرامج الثابتة، و Sure Recover with Embedded Reimaging من إتش بي، الذي يعمل على تقليل وقت استرداد برامج النظام.

وتشمل حافظة إتش بي المحدثة على شاشة Sure View Gen316 الاختيارية، وهو أحدث جيل من شاشة الخصوصية المتكاملة من إتش بي الحائزة على جوائز.

أجهزة جديدة مصممة من أجل موظفي اليوم

توفر أحدث سلسلة من أجهزة EliteBook 800 G6 خبرات متميزة للموظفين في كل مكان، وتمكنهم من الإبداع بشكل أكثر مرونة، والتعاون بكفاءة أكبر، والعمل في أي مكان تقريبًا.

وتتميز مجموعة EliteBook 800 Series بمعالجات 8 Intel Core vPro، ويوفر الحاسوب مستوى جديد من القدرة على التنقل من خلال شاشات تعمل باللمس يمكن مشاهدتها في الهواء الطلق، ويصل سطوعها إلى ألف شمعة في المتر المربع، بالإضافة إلى خيار شاشة منخفضة الطاقة لجعل عمر البطارية يصل إلى 18 ساعة.

وتوفر أحدث مجموعة تقدمًا في الأداء اللاسلكي، وهي أول حواسيب محمولة للأعمال تصل إلى قوة جيجابت من اتصال 4G LTE، بالإضافة إلى أنها تتيح تقنية Extended Range Wireless LAN من إتش بي، ما يصل إلى ضعفي أداء النطاق في أجهزة EliteBook 830 G6 من الجيل السابق.

وتوفر تقينة الاتصال Wi-Fi 6 سرعات نقل أسرع بثلاث مرات من الجيل السابق، وتوفر تقنية Bluetooth 5.0 نطاقًا أكبر أربع مرات وقدرات جديدة.

وصُممت سلسلة EliteBook 800 لاجتياز اختبار MIL-STD-810G، بالإضافة إلى خمس اختبارات إضافية جديدة من إتش بي لتوفير أفضل مستوى من المتانة مع الأناقة.

ويتميز EliteBook 830 x360 G6 الجديد والمحسن ليناسب أساليب العمل ومساحات العمل المتغيرة اليوم، بعدة أنماط مختلفة من الوظائف، مع تصميم نحيف للغاية يتكيف مع كل ما يفعله المستخدم المحترف من ابداع، واتصال، وتعاون.

وتأتي الشاشة EliteDisplay E324q بقياس 31.5 بوصة ودقة QHD4. وتأتي الشاشة بحدود نحيفة وتصميم يسمح لها بالتحرك في ثلاثة اتجاهات ما يجعلها تقدم أداء قوي بشكل جميل مع مجموعة واسعة من خيارات الاتصال بما في ذلك HDMI و DisplayPort و USB-C للاندماج بسهولة في بيئة تكنولوجيا المعلومات متعددة الأجيال.

ونظرًا لزيادة حجم الملفات، أصبحت مهام سير العمل كثيرة، وارتفع عدد المستخدمين الذين أصبحوا جزءًا لا يتجزأ من عملية التصميم أو الإبداع أو الهندسة.

ويسعى هذا الجيل الجديد من المستخدمين المحترفين إلى الحصول على أداء وموثوقية أكبر وتصميمات خفيفة الوزن ورقيقة تتميز بالمتانة وسهولة الحمل وعمر البطارية الطويل من أجل أسلوب العمل المتنقل.

وبفضل الأمان المدمج من إتش بي وميزات الاتصال الجديدة، تم تصميم ZBook 14u، و ZBook 15u للمستخدمين المحترفين من الجيل التالي الذين يرغبون في وجود جميع المزايا في أجهزتهم.

ويعد ZBook 14u أنحف حاسب في فئة محطات العمل المتنقلة في العالم، وتم تصميمه من أجل العملاء الذين يرغبون في إمكانية تنقل حقيقية ويدفعون أجهزة الحاسب المكتبية التقليدية إلى العمل بأقصى حدود.

ويأتي الجهاز ببطاقة رسوميات أكبر بنسبة 50 في المئة لمعالجة نماذج CAD ثلاثية الأبعاد أو معالجة مقاطع فيديو مع بطاقة رسوميات AMD من الجيل التالي، والوصول عن بُعد ومراجعة العمل المكثف للرسوميات العالية الدقة مثل تطبيقات المعالجة باستخدام إمكانات برنامج Remote Graphics RGS.

ويتمتع ZBook 14u بوضوح رائع عبر شاشة بدقة 4K UHD، التي تتميز بوجود 600 شمعة في المتر المربع، والتي تمتلك المزيد من الألوان بفضل وجود 100 في المئة من ألوان Adobe RGB، مما يضمن أن كل ما يعمل عليه المستخدم يبدو مذهلاً.

ويتمتع المستخدمون بأداء سريع وتعدد المهام في التطبيقات المعتمدة، مثل PhotoShop، و Illustrator، و AutoCad، و SolidWorks، و Catia، مع معالجات Intel Core vPro الجديدة من الجيل الثامن.

ويعد حاسب ZBook 15u بمثابة محطة عمل نحيفة وخفيفة الوزن بحجم 15 إنشًا موجهة إلى المستخدمين المحترفين الذين يرغبون في الحصول على أداء عال ووزن خفيف، مع وجود أحدث ميزات الاتصال والأمان.

ولا داعي أن يقلق مستخدمو ZBook 15u من فقدان الاتصال أو المساس ببيانات قيمة أثناء التنقل، حيث يحصل المستخدمون على بطاقة رسوميات أكبر بنسبة 50 في المئة، مما يتيح دعم تطبيقات الرسومات المكثفة، مثل Revit، إلى جانب وجود أداة الوصول عن بُعد والتعاون RGS.

وتوفر محطة العمل المحمولة الجديدة أداءً سريعًا والقدرة على دعم تعدد المهام ضمن تطبيقات، مثل PhotoShop، و Illustrator، و AutoCad، و SolidWorks، و Catia، مع معالجات Intel Core vPro الجديدة من الجيل الثامن.

