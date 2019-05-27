شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قلق بين موظفى هواوى بعد الحظر الأمريكى ومطالبات بسرعة حل الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب عدد من موظفو شركة هواوى عن قلقهم ومخاوفهم من الحظر الأمريكى المفروض على شركتهم داخل غرف الدردشة على الإنترنت، رغم تجاهل مؤسس الشركة للأزمة.

ووفقا لموقع Phys الأمريكى، أعلن الرئيس التنفيذى لشركة Ren Zhengfei هذا الأسبوع أن Huawei لديها مجموعة من الرقائق، كما تتمتع بالقدرة على صنع قطع غيارها الخاصة من أجل مقاومة الحظر الأمريكى المحتمل على المكونات.

وقال Zhengfei لوسائل الإعلام الصينية: "إذا كنت تريد حقًا معرفة ما يجرى معنا، يمكنك زيارة مجتمع شينشنج لدينا"، فى إشارة إلى منتدى هواوى الداخلى المفتوح جزئيًا للمشاهدين خارج الشركة.

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لكن يبدو أن كلماته وتصريحاته المستمرة لم تطمئن الجميع داخل الشركة التى تتخذ من شنتشن مقراً لها، إذ نشر موظف يدعى شياو فنج يوم الخميس منشور يقول من خلاله: "فى الأوقات الصعبة، ماذا يجب أن نفعل كأفراد؟" فعليك تقليل ديونك والاحتفاظ بنقد كاف، ووضع خطة لأصولك المالية ولا تبالغ فى التفاؤل بشأن أجرك ودخلك."

بينما كتب موظف آخر لم يذكر اسمه الأسبوع الماضى رسالة نالت العشرات من الإعجابات والردود: "لا يمكن لشركة Huawei حل هذه المشكلة من تلقاء نفسها، نحتاج إلى طلب الدعم من سياسة الحكومة".

وحدد الموظف خطة للصين لمنع سوق الهواتف الذكية من جميع المكونات الأمريكية بنفس الطريقة التى عززت بها بكين عمالقة تكنولوجيا الإنترنت الخاصة بها بجدار الحماية العظيم، الذى يحجب جوجل وفيس بوك وتويتر وعشرات الشركات الأجنبية الأخرى.

وأضاف الموظف: "سوقنا المحلى كبير بما فيه الكفاية، ويمكننا أن ننتهز هذه الفرصة لإعداد موردين محليين ونظامنا البيئي الخاص بنا".