شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موقع ميرور: انستجرام يطلق تحديثا جديدا بميزة القصص للاحتفال بالمثليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لموقع "ميرور" البريطانى أن تطبيق انستجرام يخطط للاحتفال بشهر الفخر الخاص بالمثليين، عن طريق طرح تحديث ملون لميزة القصص الأكثر استخداما، فبجانب اللونين الوردى والبرتقالى بحلقات القصص، سيتم إضافة ألوان قوس قزح خلال الشهر المقبل.

ورصدت هذا التحديث الجديد المطورة مانشون وونج، إذ قالت: "سيحول انستجرام دائرة القصة الخاصة بك إلى قوس قزح، إذا كنت تستخدم هاشتاج Pride خلال شهر الفخر يونيو 2019".

ويعد هذا التغيير الجديد واحدا من طرق انستجرام للاحتفال بشهر المثليين، ففى العام الماضى، أطلق التطبيق خلفية متدرجة بألوان قوس قزح بميزة القصص أيضا، جنبا إلى جنب مع إصدارات قوس قزح من الهاشتاج والملصقات.