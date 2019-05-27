تكنولوجيا: نتفليكس تقرر إنتاج سلسلة “ما وراء الطبيعة” كأول عمل لها من الدراما المصرية

قررت شركة نتفليكس Netflix، الرائدة عالميا في خدمات الترفيه عبر الإنترنت، إنتاج مسلسل لروايات “ما وراء الطبيعة”، والتي قدمها الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق في الفترة بين 1993 و2014، ضمن سلسلة روايات مصرية للجيب، وحققت نجاحا كبيرا بين قراء هذا النوع من الروايات، ووصلت مبيعات السلسلة إلى أكثر من 15 مليون نسخة.

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وتعاقدت نتفليكس مع المنتج محمد حفظي والمخرج عمرو سلامة، من أجل تقديم المسلسل، والذي يستعرض مغامرات الطبيب رفعت إسماعيل في الكشف عن تفسير لسلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة التي يتعرض لها.

وعبر حفظي عن حماسه وسعادته للتعاون مرة أخرى مع عمرو سلامة، جنبا إلى جنب مع نتفليكس، من أجل تقديم مسلسل بجودة عالمية، وبشكل مرضي للدراما المصرية والعربية، بحسب حديث له مع هوليوود ريبورتر.

وعبرت كيلي لوجينبيل، نائب رئيس نتفليكس للأعمال الأصلية العالمية، عن حماس نتفليكس لمواصلة استثمارها في إنتاجات الشرق الأوسط، من خلال إنتاج روايات عربية حققت نجاحا وشهرة كبيرين.

ويتوقع أن يتم تصوير مسلسل “ما وراء الطبيعة” في مصر، غير أنه لم يكشف بعد عن أسماء أي من الممثلين المشاركين فيه.