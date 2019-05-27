شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: براءة اخترع جديدة تكشف نية فيس بوك لإطلاق نظارات واقع معزز AR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت براءة اختراع جديدة أن فيس بوك تطور حالياً نظارة ذكية جديدة تدعم تقنيات الواقع المعزز AR، ووفقا للصور الخاصة بالبراءة، تهدف نظارات فيس بوك الجديدة للتعامل مع كل من المواد المرئية والمسموعة، مع نظام الصوت جديد مدمج فى أذرع النظارات.

وتم تقديم براءة الاختراع، وهى الثانية من نوعها لفيس بوك فى يناير الماضى لمكتب براءات الاختراع، لكن لم يتم إتاحتها إلا هذا الأسبوع.



نظارة فيس بوك

ووفقا لموقع socialmediatoday، يدخل المستشعر الصوتى فى أذن مرتديها، ما يوفر تجربة رقمية أكثر عمقا من خلال النظارات، وهذا من شأنه أيضا توسيع إمكانيات خيارات AR الخاصة بـ"فيس بوك".

يذكر أن فيس بوك قدم أول براءة اختراع لنظارات الواقع المعزز AR فى عام 2017، بعد أشهر قليلة من إطلاق Snapchat نظارات 'Spectacles القادرة على تسجيل مقاطع فيديو قصيرة، ولكن Snap لم تتمكن حتى الآن من إضافة عناصر AR لنظارتها، والتى يبدو أنها كانت الخطة طويلة الأجل للمنتج.



جانب من تصميم النظارة

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وقبل عامين، قال "مارك زوكربيرج" الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك أن القيود التكنولوجية تعنى أنهم ببساطة لا يمكنهم الحصول على نظارات AR حتى الآن

وكانت جوجل هى أول شركة تكنولوجية تتجه إلى إنتاج نظارة ذكية، مع Google Glass، لكن لم تنجح الفكرة، إلا أنها تمتلك طموحاتها الخاصة فى مجال AR أيضا.



سماعات نظارة فيس بوك

وحظت تقنية الواقع المعزز AR مؤخرا باهتمام كبير من قبل شركات التكنولوجيا حول العالم، خاصة بعد نجاح لعبة "بوكيمون جو" التى بسطت للعالم مفهوم الواقع المعزز، وهو إضافة عناصر خيالية إلى الواقع الفعلى، وذلك مختلف عن تقنية الـواقع الافتراضى VR التى تنقل المستخدم لعالم خيالى بالكامل.