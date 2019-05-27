شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس هواوى: سأحتج إذا قررت الصين الانتقام من شركة أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى Ren Zhengfei مؤسس هواوى ورئيسها التنفيذى عدد من المقابلات الأسبوع الماضى، بسبب وضع شركته على قائمة الحظرالأمريكية، وفى حديثه مع بلومبرج، أكد أنه لا يتوقع ولا يأمل أن تنتقم الحكومة الصينية من إدارة ترامب، أو تتخذ خطوات ضد شركة أبل.

ووفقا لموقع Phys الأمريكى، قال Zhengfei : "أولا هذا لن يحدث، وثانياً إذا حدث ذلك، سأكون أول من يحتج، فشركة أبل أستاذتى، إنها فى المقدمة، وباعتبارى طالب لماذا أثور ضد أستاذي؟ لن يحدث هذا الأمر أبدا".

وعلى عكس المتوقع لم يطلب رئيس Huawei مساعدة حكومته، ففى مثل هذه الظروف، يصبح من الطبيعى والمتوقع أن يطالب رئيس الشركة من الحكومة الصينية بحمايته والحفاظ على شركته، وتوقيع عقوبات على شركة أبل مثلما فعلت الولايات المتحدة مع شركته، إلا أن Zhengfei قرر اتباع نهج مختلف، إذ يقول أن وضع Huawei الحالى المحفوف بالمخاطر ويشبه إدارة طائرة بها ثقب بجانبها، فالأمر ليس رائعا، لكن الطائرة لا تزال فى وضع جيد، لذا ستحتاج الشركة إلى إجراء التعديلات المناسبة.