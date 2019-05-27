شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كوريا الجنوبية تبحث تصنيف إدمان الألعاب على الإنترنت كاضطراب عقلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت حكومة كوريا الجنوبية أنها ستشكل هيئة استشارية من خبراء الصحة ومسؤولى صناعة الألعاب ومنظمات المجتمع المدنى، لمناقشة إجراءات المتابعة لقرار منظمة الصحة العالمية لتصنيف إدمان الألعاب على أنه اضطراب عقلى.

وذكرت صحيفة (كوريا تايمز) على الإنترنت، أنه من غير المرجح أن تستمر المناقشة بسلاسة، حيث تحتج شركات الألعاب بشدة على التصنيف، الذى يزعمون أنه لن يحل مشكلة الإدمان بل سيضر فقط بالصناعة.

وأوضحت وزارة الصحة والرفاهية أنها تخطط لإنشاء هيئة استشارية مع الوزارات والخبراء المعنيين لمناقشة كيفية إعداد الأنظمة الصحية ذات الصلة، وكذلك كيفية مواجهة رد الفعل المعاكس من صناعة الألعاب.