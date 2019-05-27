تكنولوجيا: AMD تقدم الجيل الثالث من معالج Ryzen 9 بعدد 12 من الأنوية وبسعر 499 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة AMD للمنافسة بقوة في سوق المعالج مع شركة إنتل، حيث كشفت اليوم عن الجيل الثالث من معالجات Ryzen 9 الذي يأتي ب12 من الأنوية وبسعر 499 دولار.

كشفت Lisa Su الرئيس التنفيذي لشركة AMD اليوم خلال فعاليات مؤتمر Computex، عن أول رقاقة معالج لأجهزة الحاسب المكتبي بدقة تصنيع 7 نانومتر، حيث يأتي الجيل الثالث من معالجات Ryzen لينافس إنتل بقوة خلال الفترة القادمة.

ومن المقرر أن تنطلق رقاقات معالج Ryzen 9 3900X بعدد 12 من الأنوية مع 24-thread بسعر 499 دولار، والتي تنافس إصدار إنتل 12-core i9-9920X الذي يتوفر بسعر 1189 دولار.

كما أكدت شركة AMD على أن التصميم الحراري المميز لرقاقة معالج Ryzen 9 3900X يأتي بنسبة إستهلاك أقل للطاقة 105W، بينما يأتي إصدار إنتل بنسبة إستهلاك طاقة 165W، وهو ما يؤكد على أن إصدار AMD في رقاقة Ryzen 9 3900X يقدم للمستخدم قيمة أكبر وآداء مميز عند مستوى تسعير أقل.

أيضاً تدعم شركة AMD جميع إصدارتها من الجيل الثالث من معالجات Ryzen بمعمارية Zen 2، التي تأتي بتصميم يدعم آداء أفضل بنسة 15%، كما تأتي الرقاقة 3900X بسرعة 3.68GHz إلى 4.6GHz مع ذاكرة تخزين مؤقت بإجمالي 70 ميجا بايت، حيث تؤكد AMD على تخطي آداء إصدار إنتل بنسبة 16% في Blender.

كما تقدم AMD رقاقة معالج Ryzen 7 3800X بعدد 8 من الأنوية مع 16-thread، وسرعة 3.9GHz إلى 4.5GHz بسعر 399 دولار، إلا أن الآداء الأفضل للاعبين سيكون على الأرجح 3900X.

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أيضاً تقدم AMD رقاقة معالج 3700X بعدد 8 من الأنوية، مع إستهلاك أقل للطاقة يصل إلى 65W كبديل ل105W، والتي تأتي بآداء أسرع بنسبة 15% من رقاقة 2700X.

كما يأتي معالج Ryzen 5 3600 بعدد 6 من الأنوية و12-thread بسعر 199 دولار، بينما تأتي 3600X بآداء أسرع وإستهلاك طاقة 95W مع زيادة عن تسعير Ryzen 5 3600 بقيمة 50 دولار، وتدعم سرعة 200MH.

يذكر أن كل معالجات Ryzen الجديدة تدعم PCIe 4.0 التي توفر سرعة أعلى في التخزين بنسبة 42% مقارنة بمعايير PCIe 3.0، أيضاً من المتوقر أن يتوفر الجيل الثالث من معالجات Ryzen للبيع في 7 من يوليو.

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