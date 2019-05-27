KaiOS يعمل الآن على 100 مليون جهاز، والشركة تحصل على تمويل جديد بقيمة 50 مليون دولار

فاطمة أيت طالب - دبي - على مدار العامين الماضيين، أحدث نظام KaiOS ثورة في سوق الهواتف التقليدية بفضل قدومه مع بعض الميزات المصممة في الأساس للهواتف الذكية. إنه بالفعل نظام التشغيل المحمول الثالث الأكثر شعبية في العالم، وهو يتطلع للوصول إلى مليار مستخدم.

ضخت شركة جوجل في العام الماضي 22 مليون دولار أمريكي من التمويل في الشركة التي تشرف على تطوير هذا النظام، وقامت بإضافة تطبيقات البحث والخرائط والمساعد الرقمي Google Assistant إلى النظام. الآن قامت كل من TCL وجوجل بضخم 50 مليون دولار جديدة في الشركة المطورة لنظام KaiOS من أجل دخول أسواق جديدة.

شهد نظام KaiOS نموًا مثيرًا للإعجاب في العام 2018 بفضل إطلاقه الناجح في إفريقيا والشراكات الإستراتيجية مع شركات مثل Google و Facebook و Qualcomm. ويشير الباحثون إلى أن قطاع الهواتف التقليدية يسير في الطريق الصحيح ليصبح سوقًا بقيمة 28 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2022.

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وبخصوص هذا الموضوح، صرح الرئيس التنفيذي لشركة KaiOS Technologies، السيد Sebastien Codeville بالقول : ” تتمثل مهمتنا في فتح إمكانيات جديدة للأفراد والمؤسسات والمجتمع من خلال توفير إمكانية الاتصال عبر الهاتف المحمول لمليارات الأشخاص الذين ليس لديهم إنترنت في الأسواق الناشئة، بالإضافة إلى توفير بديل للهواتف الذكية “.

تُعد الهواتف مثل Nokia 8110 4G مثالاً على ما يمكن أن يقوم به الهاتف التقليدي مع نظام KaiOS. تم تحسين الواجهة لتوفير إمكانية إستخدامها من دون اللمس ولكنها لا تزال توفر الكثير من الوظائف مع تطبيقات HTML 5 وإتصال 4G و GPS و NFC. من خلال دعم جوجل، يمكننا أن نتوقع من مطوري التطبيقات الأكثر شعبية متابعة وتوسيع نطاق الميزات الذكية للهواتف المحمولة التقليدية.